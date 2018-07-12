中場創意彌補身材劣勢 「魔笛」吹奏克羅埃西亞勝利曲

台灣醒報 台北報導 2018-07-12 18:35 用LINE傳送

「格子軍團」克羅埃西亞 向世足大力神杯發起最後衝擊，老將們靠著大賽經驗力退英格蘭 幼年獅團，隊史是首次殺進決賽！克國12日搶下決賽的另一張門票，本屆該國靠著「魔笛」莫德里奇 (Luka Modric)為首，加上步入巔峰期的幾位球星而組成的「黃金世代」，強闖決賽，挑戰青年俊傑不停湧現的法國 ，目標拿下首座大力神杯。

克羅埃西亞綽號「魔笛」的隊長莫德里奇(左)，攻守俱佳為世界級最佳中場，也是本屆世足金球獎大熱門得主。 新華社

根據《英國衛報》報導，克、英12日的半決賽形成一場膠著戰，三獅軍團靠著特里皮耶(Kevin Tripier)第5分鐘的定位球破門，獲得夢幻開局，然而，過於年輕的英國前場卻經驗不足，屢次錯失拉開比分的良機，反觀克國靠著年滿30歲的攻擊好手們，包括曼祖基奇 (Mario Mandzukic)、莫德里奇與佩里西奇(Ivan Perisic)都正值技術巔峰期，而國米好手佩里西奇在加時賽把握住英國一次犯錯，頭球助攻曼祖基奇打入致勝球而勝出。

曼祖基奇攻進致勝球，賽後興奮的披國旗繞場。 美聯社

克羅埃西亞全國都愛足球

翻開克羅埃西亞並不長的足球歷史，被政治因素影響的他們原屬於南斯拉夫的一省，而南斯拉夫盛行足球的傳統影響克國很深。1996年克國首次以獨立國家的身份派出國家隊，參戰歐國盃，由於吸收了多名南斯拉夫球星，戰到8強，2年後的世界盃，格子軍更由傳奇球星蘇克與普西恩尼基為首，一路殺進半決賽，最終不幸敗給當屆冠軍隊的法國，在季軍戰擊敗荷蘭寫下隊史首次參戰就拿到第3名的佳績。

足球與網球並列克國最受歡迎的2大運動項目，正如歐陸各強國重視青訓系統，現任女總統柯琳達更大力支持足球發展，包含該國國內的聯賽系統與青訓體制都發展完善，該國培育出一票技術優異、打法極具創意的中場球員。

克羅埃西亞全國都愛足球，隔了20年終於再次贏來黃金世代，期待這次能一舉衝擊冠軍。 美聯社

創造力彌補身材劣勢

雖然比較起歐陸其他隊伍的身高優勢，克國人較為矮小，但他們發展出適合自己的創造型中場連星，大打漂亮進攻足球。本屆被寄與厚望、被與傳奇前輩同時比較的黃金中場組合，由效力於西甲豪門皇馬的魔笛為首，身邊有國米雙星佩里西奇與布洛佐維奇(Marcelo Brozovic)，前方有西甲巴塞的攻擊中場拉基提奇(Ivan Rakitic)，前方支點更有打法狂野的「蠻族」曼祖基奇，讓格子軍團進攻打法多樣。

雖然後場仰賴高度是不變定律，但本屆被稱為黃金世代的克國恰好有英超強權利物浦的洛夫倫(Dejan Lovren)坐鎮後防，他的搭檔是身高僅有184公分的鐵衛維達(Domagoj Vida)，維達靠著自己的凶悍打法與不惜體能的跑動，能參與進攻的他徹底扭轉「身高決定論」。門神蘇巴西奇(Danijel Subasic)更彷彿將性命託付在球門上，儘管受傷也硬撐著守下2次PK大戰，毅力與堅持的最後一道防線讓克國球星能安心向前作戰。

拉基提奇(圖)和莫德里奇串起克羅埃西亞的中場攻擊連線。 美聯社

即將站上本屆世足之巔的法、克2隊都有拚冠的強烈決心，雖然主力平均年齡都很小的法國青年軍看似還有未來，但在青年才俊更迭迅速的法國隊，若無法以勝利證明自己恐遭後輩淘汰，至於球星年紀長法國隊約1到2屆的格子軍團近期難以再湊出這麼完整的陣容，若想以黃金世代組合奪隊史首冠，將是個人最終一屆的蠻族與魔笛都欲盡全力一搏。

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