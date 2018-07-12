再爆間諜疑雲 英格蘭傳世足4強賽前遭情蒐

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-12 10:10 用LINE傳送

「三獅軍團」英格蘭與克羅埃西亞的4前賽前，遭爆有男子用相機情蒐被逮捕。 美聯社

俄羅斯世足 賽再爆間諜疑雲，在「三獅軍團」英格蘭 與克羅埃西亞 的4前賽前，傳出俄羅斯警方在英格蘭訓練場外，逮捕了一名正在用相機進行拍攝的男子，為了避免有情資外洩的問題，俄羅斯警方在要求該名男子刪除相機內所有照片後，才將他釋放。

英格蘭在今年俄羅斯世足賽期間可說是將保密防諜的功夫做到家，早在世足賽開踢前6個月就提前租借了練習球場，並在球場周邊立起一道近4公尺的綠網高牆，以避免球隊訓練過程遭到各國間諜情蒐。

不過根據「太陽報」報導，在4強賽前，俄羅斯警方在英格蘭訓練場周邊逮到一名疑似間諜的男子，當英格蘭隊的保安人員發現他時，該名男子正在距離訓練場約160公尺外的制高處，拿著相機向訓練場內進行拍攝，讓他們決定報警處理。

雖然該名男子遭逮後聲稱自己僅是一位熱愛足球的電話維修人員，並非克羅埃西亞的間諜，不過俄羅斯警方仍決定將該名男子帶回調查，而一名球場保全人員則表示，該名男子強調僅是拍攝訓練場的全景圖，且在俄羅斯警方要求他刪除相機內的照片後，就將他釋放。

在今年世足賽期間，瑞典就曾因為派出間諜對南韓隊進行期蒐而引發爭議，而當時南韓也透過要求球員互換球衣號碼的方式，希望能達到混淆對手的效果，最終瑞典總教練安德森（Janne Andersson）也因此出面向南韓隊致歉。