英媒收起毒舌 改讚世足英格蘭「英雄」

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-12 09:07 用LINE傳送

這批平均26歲的「三獅軍團」表現已超乎預期，英格蘭媒體也不吝讚美。 歐新社

英格蘭 在世界盃四強賽以1：2遭到克羅埃西亞 逆轉，無緣挑戰冠軍，英國媒體收起毒舌風格，報紙頭版標題寫著「英雄」、「抬起頭來」、「謝謝英格蘭」等字眼，這批平均26歲的「三獅軍團」表現已超乎預期，也讓英國球評期待累積經驗後下一屆捲土重來的成績。

由新血組成的英格蘭賽前不是奪冠熱門，卻能一路挺進，接連淘汰哥倫比亞、瑞典，對上克羅埃西亞更曾保持領先67分鐘，跟四年前在巴西世界盃小組賽以1和2敗戰績遭淘汰相比，已讓英格蘭球迷做了一場好夢。

差一步就能進決賽，英格蘭球迷做了一場好夢。 美聯社

「說不出話來。」前英格蘭隊長萊因克（Gary Lineker）表示：「但這支年輕的球隊已經拚盡全力，向前邁了一大步，未來他們只會更好，他們應該要把頭抬高，他們讓我們的國家感到驕傲，也恭喜克羅埃西亞。」

泰晤士報體育版的封面寫著「他們回家了，但抬著頭。」每日鏡報則在頭版封面用大字寫上「英雄，我們為你們驕傲。」每日快報、每日星報等當地媒體的封面也都充滿著鼓勵的話語。

受封爵士的英國足球名將布魯金（Trevor Brooking）表示：「球迷最後給予掌聲，他們非常享受這一切，可以看得出來這些鼓勵正在持續增加。」不過他也坦言，總教練邵斯蓋特 （Gareth Southgate）帶領的這支球隊，拿狀況正好的克羅埃西亞一點辦法也沒有。

克羅埃西亞陣中有踢過三屆世界盃的莫德里奇（Luka Modric），其餘球員也都充滿經驗，前英格蘭國腳達布林（Dion Dublin）表示：「英格蘭完全靠實力打進世界盃四強賽，不過今天，知道由如何贏得比賽、如何保持領先的克羅埃西亞拿下勝利。」