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「來看是誰累」 克國隊長不爽英國媒體看輕

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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克羅埃西亞隊長莫德里奇不滿外界看輕他們。 美聯社
克羅埃西亞隊長莫德里奇不滿外界看輕他們。 美聯社

英格蘭在世界盃4強賽前被一面倒看好，外界等待著「英法大戰」的上演，但克羅埃西亞硬是上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼，隊長莫德里奇（Luka Modric）直指英國媒體、專家的看輕，就是他們贏下這場比賽的最大動力。

「所有人都在說，電視上的媒體、專家也在說…。」莫德里奇賽後受訪時表達對英國媒體的不滿，像是認為克羅埃西亞經過2場PK大戰後身心俱疲，英格蘭預料可以輕鬆過關，「我們心想，好啊，那就來看看到底是誰累。」

克羅埃西亞用贏球說明一切，莫德里奇表示，「我們再一次證明了我們並不累，我們在生理和心理上都支配了這場比賽，我們甚至有機會在加時前就結束比賽。」莫德里奇說：「他們應該謙虛一點，更尊重對手一點。」

莫德里奇透露，英國媒體這些看衰克國的報導，他們全都看了；從球員、教練的賽後反應看來也確實不假，喬爾盧卡（Vedran Corluka）在離開球場時，被英國媒體攔下訪問，而他只回了一句「足球沒有回家」後就笑著走遠。

克羅埃西亞教頭達利奇（Zlatko Dalic）也被問到賽前專家看好英格蘭一事，而他沒好氣回應，「他們才不是專家，他們應該知道我們是更好的球隊才對。」

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