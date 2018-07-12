逆轉英格蘭晉世足決賽 曼祖基奇：這是奇蹟

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-12 07:18 用LINE傳送

克羅埃西亞逆轉勝英格蘭，致勝功臣的曼祖基奇（Mario Mandzukic）在場上批著國旗慶祝勝利。 路透社

克羅埃西亞 成為本屆世界盃的「逆轉之王」，今天出戰4強賽在先失1球的情況下，下半場追平、加時賽超前，以2：1力克英格蘭 ，收下隊史首張決賽門票，扮演致勝功臣的曼祖基奇 （Mario Mandzukic）以「奇蹟」形容這一場勝利。

克羅埃西亞的決賽資格入手難度有多高？連同今天在加時30分鐘後擊敗英格蘭在內，他們在淘汰賽的3場比賽，全數經歷落後、追平再到延長，2場逼進PK大戰，他們成為史上第一支淘汰賽3戰都曾落後卻能進入決賽的隊伍，這張決賽門票更顯閃閃發光。

曼祖基奇說：「這是奇蹟，只有優秀隊伍才能像我們一樣勇敢，面對像英格蘭這樣的隊伍，在落後1球的情況下逆轉。」

英格蘭在開賽第5分鐘就把握自由球機會，由特里皮耶（Kieran Trippier）操刀勁射進入球門右上角，這是英格蘭自2006年貝克漢（David Beckham）後，終於再有球員在世界盃以自由球直接破門。

克羅埃西亞在下半場扳回一城，第68分鐘維沙吉柯（Sime Vrsaljko）從邊路直傳禁區門前， 佩里希奇（Ivan Perisic）搶在英格蘭頭球解圍之前，起左腳送進球門。兩隊以1：1進入加時賽，第109分鐘由曼祖基奇進球當英雄，他在門前接獲佩里希奇的頭球助攻起腳破門，摧毀了英格蘭「足球回家」的美夢。

克羅埃西亞將在15日的決賽上與法國爭冠，克羅埃西亞教頭達利奇（Zlatko Dalic）表示，「我們配得上進入決賽，這群男孩今晚的表現太棒了，他們創造了歷史，我們還有一場比賽要踢，希望我們將是世界冠軍。」曼祖基奇信誓旦旦，「我們今晚就像猛獅出閘，在決賽上也會一樣。」

落敗的英格蘭無緣爭取等待52年的冠軍，將在14日晚間10時與比利時爭奪季軍，重演分組對決。