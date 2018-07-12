udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

逆轉英格蘭晉世足決賽 曼祖基奇：這是奇蹟

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
用LINE傳送

克羅埃西亞逆轉勝英格蘭，致勝功臣的曼祖基奇（Mario Mandzukic）在場...
克羅埃西亞逆轉勝英格蘭，致勝功臣的曼祖基奇（Mario Mandzukic）在場上批著國旗慶祝勝利。 路透社

克羅埃西亞成為本屆世界盃的「逆轉之王」，今天出戰4強賽在先失1球的情況下，下半場追平、加時賽超前，以2：1力克英格蘭，收下隊史首張決賽門票，扮演致勝功臣的曼祖基奇（Mario Mandzukic）以「奇蹟」形容這一場勝利。

克羅埃西亞的決賽資格入手難度有多高？連同今天在加時30分鐘後擊敗英格蘭在內，他們在淘汰賽的3場比賽，全數經歷落後、追平再到延長，2場逼進PK大戰，他們成為史上第一支淘汰賽3戰都曾落後卻能進入決賽的隊伍，這張決賽門票更顯閃閃發光。

曼祖基奇說：「這是奇蹟，只有優秀隊伍才能像我們一樣勇敢，面對像英格蘭這樣的隊伍，在落後1球的情況下逆轉。」

英格蘭在開賽第5分鐘就把握自由球機會，由特里皮耶（Kieran Trippier）操刀勁射進入球門右上角，這是英格蘭自2006年貝克漢（David Beckham）後，終於再有球員在世界盃以自由球直接破門。

克羅埃西亞在下半場扳回一城，第68分鐘維沙吉柯（Sime Vrsaljko）從邊路直傳禁區門前， 佩里希奇（Ivan Perisic）搶在英格蘭頭球解圍之前，起左腳送進球門。兩隊以1：1進入加時賽，第109分鐘由曼祖基奇進球當英雄，他在門前接獲佩里希奇的頭球助攻起腳破門，摧毀了英格蘭「足球回家」的美夢。

克羅埃西亞將在15日的決賽上與法國爭冠，克羅埃西亞教頭達利奇（Zlatko Dalic）表示，「我們配得上進入決賽，這群男孩今晚的表現太棒了，他們創造了歷史，我們還有一場比賽要踢，希望我們將是世界冠軍。」曼祖基奇信誓旦旦，「我們今晚就像猛獅出閘，在決賽上也會一樣。」

落敗的英格蘭無緣爭取等待52年的冠軍，將在14日晚間10時與比利時爭奪季軍，重演分組對決。

英格蘭克羅埃西亞曼祖基奇

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top