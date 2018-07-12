英格蘭球迷高歌不肯離場 教頭：雖敗猶榮

中央社 台北12日綜合報導 2018-07-12 07:30 用LINE傳送

英格蘭冠軍夢難圓，球迷賽後駐足看台高歌。 路透社

「三獅軍團」英格蘭 今天在世界盃4強賽1比2不敵克羅埃西亞 ，盼了半世紀的冠軍夢難圓，球迷賽後駐足看台高歌「足球回家」，總頭邵斯蓋特 鼓掌回應，並說他以球員為榮。

英格蘭1966年奪下隊史唯一大力神盃，相隔52年之後，本屆打出年輕新氣象，大有機會闖進冠軍賽，球迷高喊「足球回家」。

威廉王子身為英格蘭足總會長，賽前表示：「今晚全國人民都是你們的後盾，英格蘭加油，足球要回家了。」英國首相梅伊向國家隊傳訊息打氣。

比賽還沒開踢，莫斯科街頭已有成千上萬的英格蘭球迷開趴狂歡，家鄉預計有數百萬人擠進酒吧看球，數千萬人收看電視轉播。

但結果還差一步，英軍爭冠夢碎，邵斯蓋特（Gareth Southgate）賽後走在球場草地上，臉色凝重，但觀眾席上不斷傳來球迷的歌聲，力挺到底。身穿招牌西裝背心的他，也對著看台上的同胞鼓掌致意。

邵斯蓋特賽後表示：「這一刻我們都感受到了失敗的痛苦。我們事先想得到可以走到這一步嗎？說實在的，我們沒有人這樣覺得。」

「但是當你來到這裡，打出了這樣的水準，就像我們上半場那樣，你會想要把握這一生難得的機會。如此走向休息室的心情並不好受。」

這名47歲的教頭說：「但我將要說的是，我對這一群持續進步的球員感到驕傲。跟兩年前相比，球迷的反應就看得出來。最重要的是，英格蘭能帶來正面的比賽結果，全國人民都以他們的表現為榮。」