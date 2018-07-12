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世足決賽門前跌一跤 英格蘭隊長：痛，但會抬頭挺胸

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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英格蘭4強賽不敵克羅埃西亞，隊長凱恩（Harry Kane）難掩失望。 路透社
英格蘭4強賽不敵克羅埃西亞，隊長凱恩（Harry Kane）難掩失望。 路透社
「很受傷，除此之外，我不知道還能說什麼。」英格蘭在世界盃決賽門前跌了一跤，今天在4強賽以1：2不敵克羅埃西亞，隊長凱恩（Harry Kane）難掩失望，他說：「我們已為自己所達成的成就感到驕傲，但我們還想要更多。」

英格蘭尋求等待52年的決賽門票，賽前外界一面倒看好，也在開賽第5分鐘就由特里皮耶（Kieran Trippier）操刀自由球破門，取得1：0領先，但下半場先讓佩里希奇（Ivan Perisic）進球追平，加時再遭曼祖基奇（Mario Mandzukic）攻破大門，讓「三獅軍團」落入季軍戰。

「我們在1：0領先時擁有大好機會，但在他們追平之前，我們一直處於被動。」凱恩賽後指出，「很難說我們在下半場錯失了哪些機會，但我們有許多可以做得更好的地方，對手表現很好，讓比賽變得困難。」

他也提到，英格蘭踢到這個階段，已經足夠感到自豪，「這顯示了我們有能力來到這裡，有能力進入四強，下一步就是要走得更遠。」他坦承年輕的英格蘭有野心，「我們還想贏得更多，我們感覺自己夠好，但最終卻還是差了一點，這確實很受傷。」

「很痛，而且會痛很長一段時間，但我們還是會抬頭挺胸。」英格蘭上一次奪冠已經遠在1966年，無緣再為英格蘭帶回一座金盃，凱恩坦言失望，但他強調，「這是一段夢幻的旅程，我們走得比所有人所想的還更遠，也從中學到一課。」

英格蘭克羅埃西亞凱恩曼祖基奇

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