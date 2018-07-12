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挺過連3場加時 克羅埃西亞隊史首度進世足決賽

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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克羅埃西亞在延長賽以2：1擊敗英格蘭，將與法國爭冠。 路透社
克羅埃西亞在延長賽以2：1擊敗英格蘭，將與法國爭冠。 路透社

隊史第一張世界盃決賽門票，「格子軍團」克羅埃西亞歷經淘汰賽連續3場「加班」，終於收進口袋！

克羅埃西亞今天在4強賽戰到加時，靠著有傷在身的曼祖基奇（Mario Mandzukic）在第109分鐘左腳射門進球，以2：1力克英格蘭，隊史第5度參與世界盃以來首度挺進決賽，將在15日晚間11時與法國爭奪大力神盃。

進入延長賽後第107分鐘，克羅埃西亞17號球員曼祖基奇（Mario Mandzu...
進入延長賽後第107分鐘，克羅埃西亞17號球員曼祖基奇（Mario Mandzukic）踢進致勝一球，以2：1領先英格蘭。 路透社

人口僅420萬的克羅埃西亞韌性驚人，不僅連續3場淘汰賽全數踢進加時，而且全數都曾在比賽中處於落後，也成為世界盃史上第一支連續3戰克服落後進入決賽的球隊。

賽前較被看好的英格蘭，開賽第5分鐘就把握自由球機會，由特里皮耶（Kieran Trippier）操刀勁射進入球門右上角，英格蘭先馳得點，這一球寫下世界盃史上在4強賽的第4快、1958年後最快進球紀錄，也是自2006年貝克漢（David Beckham）後，終於再有英格蘭球員在世界盃以自由球直接破門。

英格蘭開賽5分鐘在禁區外取得自由球機會，由特里皮耶（Kieran Trippie...
英格蘭開賽5分鐘在禁區外取得自由球機會，由特里皮耶（Kieran Trippier）操刀勁射進入球門右上角，取得1：0領先。 路透社

克羅埃西亞在下半場扳回一城，第68分鐘維沙吉柯（Sime Vrsaljko）從邊路直傳禁區門前，佩里希奇（Ivan Perisic）搶在英格蘭頭球解圍之前，起左腳送進球門。

佩里希奇在第71分鐘差點就要「梅開二度」，左腳射門打在右門柱上，克國錯過領先機會，兩隊以1：1進入加時賽，克羅埃西亞進入淘汰賽後連續3場「加班」，前兩次通過PK大戰考驗，這回在第109分鐘由曼祖基奇進球當英雄，他在門前接獲佩里希奇的投球助攻起腳破門。

克羅埃西亞佩里希奇（Ivan Perisic）在禁區接到隊友助攻，高舉左腳破門。...
克羅埃西亞佩里希奇（Ivan Perisic）在禁區接到隊友助攻，高舉左腳破門。 路透社

曼祖基奇、佩里希奇在此役後都累積世界盃4記進球，在隊史上排名第二，僅次於1998年世界盃以6球拿下金靴獎的蘇克（Davor Suker）。此外，佩里希奇在本屆賽事攻進2球，加上2014年世界盃的2記進球，他成為史上第一位在兩屆世界盃都有2記進球以上的克羅埃西亞球員。

落敗的英格蘭無緣爭取等待52年的冠軍，將在14日晚間10時與比利時爭奪季軍，重演分組對決。

英格蘭開賽5分鐘，由特里皮耶（Kieran Trippier）直接長射踢進，取得...
英格蘭開賽5分鐘，由特里皮耶（Kieran Trippier）直接長射踢進，取得1：0領先。但也是英格蘭整場比賽唯一踢進的一球。 路透社

克羅埃西亞英格蘭

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