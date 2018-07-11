法國拚世足第2冠 教頭：盼別再回憶20年前照片

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-11 11:20 用LINE傳送

20年前奪冠成員的法國教頭德尚， 這次有機會以教頭身分再捧金盃。 美聯社

20年前奪冠成員的法國 教頭德尚 （Didier Deschamps）， 這次有機會以教頭身分再捧金盃，但賦予自己全新使命，盼年輕世代不需要再用20年前的相片回憶，也能親眼見證奪冠的歷史一刻。

法國在4強賽以1：0氣走比利時 ，睽違12年後重返決賽，且是隊史第3度殺入冠軍戰。距離1998年法國世足賽主場奪冠已經相隔20年，德尚期待帶領「高盧雄雞」寫下全新回憶。

「你必須活在每個當下」，德尚從未對過去輝煌戰績多加描述，「年輕球員並非生在那個年代，或許看過照片，那回憶或許深存在老一輩的法國人記憶中，但絕對不是年輕世代。」

賽後德尚不厭其煩的表明自己多麼以這批年輕球員為榮，包括極具爆發力和球商的博格巴 （Paul Pogba）、讓賽前進攻火力最強大的比利時「熄火」的後防，明星前鋒格里茲曼 （Antoine Griezmann）、吉魯（Olivier Giroud）的聰慧，如何頻頻讓比利時防守者吃進苦頭。

德尚形容，比利時一旦找到空間，進攻猶如黑暗中尋得「螢光棒」，但法國防守端硬是阻斷比利時進攻，連他都有些訝異，「若談到強大的心智和團結一心，我想我的球隊給予了最佳詮釋。」

德尚希望，年輕世代也能一嘗奪冠的感動，「我來到這裡就是為了譜寫歷史新頁，而且將會是最美麗的篇章。我並不是說自己不以20年前的成績為榮，沒有人可以抹去這段回憶。但我們不能頻頻追憶，不斷向後照鏡探詢。」