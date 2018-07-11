法國打防守反擊奇招 比利時教頭變陣失策釀敗因
繼奪冠熱門的巴西與比利時的強強對話後，世足賽在11日的半決賽迎來有決賽實力的比、法大戰，最終法國靠著令人出乎意料的戰術體系讓比利時主帥馬丁尼茲慌了手腳，高盧雄雞靠著巴塞後衛烏迪迪的角球頭鎚攻下全場2隊的唯一一球，相隔12年，再度晉級總冠軍賽。
根據《英國衛報》報導，法國隊一反過去比賽的強勢控球進攻，此戰開場就讓出控球權，總計全場控球比僅有4成，但靠著後腰與後衛的完美防守溝通，高盧雄雞最大程度降低歐洲紅魔的旺盛火力，靠著下半場第50分鐘的定位球機會，烏迪迪在前點向後擺頭入球，也讓比利時延續每場淘汰賽都有被進球的紀錄。
比利時缺乏頂級後腰
迎來黃金世代的歐洲紅魔光看帳面陣容幾乎毫無弱點，唯一的缺陷是世界盃前引起該國很大輿論的將帥失和風波。過去的比利時一直被批評缺乏團結性，陣中因為國情與語系關係，球員派系眾多，而效力於羅馬的頂級後腰納尼恩哥蘭(Radja Nainggolan)因其強烈的個人作風（碰菸酒、球員派系大佬的身份），成為歷任教練難以處理的球員。
而新帥馬丁尼茲一反歷任教練的做法，儘管尼恩哥蘭幾乎是全球最稀有的暴力型後腰兼B2B中場球員，為了堅持自己的團結治軍，馬丁內斯棄用尼恩哥蘭使比國球迷不滿，但他的治軍態度讓比利時也走到4強，將過去不團結的歐洲紅魔，帶到接近世界之巔。
比利時教頭糟糕的中場配置
根據《ESPN》報導，在此役豪門對決中，比國首次暴露少了尼恩哥蘭的缺陷，由於前幾戰表現精彩的梅烏涅爾(Thomas Meunier)因累積黃牌遭到禁賽，馬丁內斯為彌補邊路的進攻能力， 他將本職中場的查德利(Nacer Chadli)拉到邊衛、又放上進攻嗅覺遠超過防守意識的登貝雷(Mousa Dembele)，總教練此役直觀「少什麼就補什麼」的用人風格釀下敗因。
登貝雷搭配費拉尼(Marouane Fellaini)上場的中場組合此役效益極低，2人只有處理一般安全球的能力，身為空霸而沒有腳法的費拉尼遇上只會埋著頭盤帶的登貝雷，讓比國中場看似控球時間長，但這2人無法有效將球過渡給真正有創造力、能帶給法國威脅的德布勞內與阿扎爾，更使得單人孤身頂在前點的「小魔獸」盧卡庫拿不到好球，整場被法國後衛瓦拉內盯死、而庸庸無為90分鐘。
相較起法國的3頂級後腰配置，博格巴主要負責掌控球隊攻防兩端的節奏、體能勁爆的坎特專職貼身對手主力中場球星（如此役的阿札爾）、馬圖伊迪主要發起進攻衝擊，這3位非裔血統又兼具技術流的球星完勝比利時拼湊出來的中場配置，或許將使比國球迷想到，如果場上有了能身兼數職的尼恩哥蘭，是否能讓歐洲紅魔在世界盃走得更遠？