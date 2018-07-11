法國打防守反擊奇招 比利時教頭變陣失策釀敗因

台灣醒報 台北報導 2018-07-11 13:16 用LINE傳送

繼奪冠熱門的巴西與比利時 的強強對話後，世足賽在11日的半決賽迎來有決賽實力的比、法大戰，最終法國 靠著令人出乎意料的戰術體系讓比利時主帥馬丁尼茲 慌了手腳，高盧雄雞靠著巴塞後衛烏迪迪的角球頭鎚攻下全場2隊的唯一一球，相隔12年，再度晉級總冠軍賽。

根據《英國衛報》報導，法國隊一反過去比賽的強勢控球進攻，此戰開場就讓出控球權，總計全場控球比僅有4成，但靠著後腰與後衛的完美防守溝通，高盧雄雞最大程度降低歐洲紅魔的旺盛火力，靠著下半場第50分鐘的定位球機會，烏迪迪在前點向後擺頭入球，也讓比利時延續每場淘汰賽都有被進球的紀錄。

比利時缺乏頂級後腰

對法國一役暴露出比利時中場弱點，讓人想起遭教頭棄用的名將尼恩哥蘭，因為他幾乎是全球最稀有的暴力型後腰兼B2B中場球員。 歐新社

迎來黃金世代的歐洲紅魔光看帳面陣容幾乎毫無弱點，唯一的缺陷是世界盃前引起該國很大輿論的將帥失和風波。過去的比利時一直被批評缺乏團結性，陣中因為國情與語系關係，球員派系眾多，而效力於羅馬的頂級後腰納尼恩哥蘭(Radja Nainggolan)因其強烈的個人作風（碰菸酒、球員派系大佬的身份），成為歷任教練難以處理的球員。

而新帥馬丁尼茲一反歷任教練的做法，儘管尼恩哥蘭幾乎是全球最稀有的暴力型後腰兼B2B中場球員，為了堅持自己的團結治軍，馬丁內斯棄用尼恩哥蘭使比國球迷不滿，但他的治軍態度讓比利時也走到4強，將過去不團結的歐洲紅魔，帶到接近世界之巔。

比利時教頭糟糕的中場配置

較擅長進攻的登貝雷(19號)此役改扛防守重任，成為比利時第一個錯誤配置。 美聯社

根據《ESPN》報導，在此役豪門對決中，比國首次暴露少了尼恩哥蘭的缺陷，由於前幾戰表現精彩的梅烏涅爾(Thomas Meunier)因累積黃牌遭到禁賽，馬丁內斯為彌補邊路的進攻能力， 他將本職中場的查德利(Nacer Chadli)拉到邊衛、又放上進攻嗅覺遠超過防守意識的登貝雷(Mousa Dembele)，總教練此役直觀「少什麼就補什麼」的用人風格釀下敗因。

登貝雷搭配費拉尼(Marouane Fellaini)上場的中場組合此役效益極低，2人只有處理一般安全球的能力，身為空霸而沒有腳法的費拉尼遇上只會埋著頭盤帶的登貝雷，讓比國中場看似控球時間長，但這2人無法有效將球過渡給真正有創造力、能帶給法國威脅的德布勞內與阿扎爾，更使得單人孤身頂在前點的「小魔獸」盧卡庫拿不到好球，整場被法國後衛瓦拉內盯死、而庸庸無為90分鐘。

身為空霸而沒有腳法的費拉尼，讓比利時雖然掌握大多數控球時間，卻無法為前鋒群製造機會。 美聯社

相較起法國的3頂級後腰配置，博格巴 主要負責掌控球隊攻防兩端的節奏、體能勁爆的坎特專職貼身對手主力中場球星（如此役的阿札爾）、馬圖伊迪主要發起進攻衝擊，這3位非裔血統又兼具技術流的球星完勝比利時拼湊出來的中場配置，或許將使比國球迷想到，如果場上有了能身兼數職的尼恩哥蘭，是否能讓歐洲紅魔在世界盃走得更遠？

【更多精采內容，詳見 】