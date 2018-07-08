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連兩場逆轉PK續命 克國教頭落下男兒淚

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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克羅埃西亞教頭 美聯社
克羅埃西亞教頭 美聯社
1998年法國世足賽捧回季軍，克羅埃西亞8強PK戰淘汰地主俄羅斯，相隔20年重返4強之林，連兩場淘汰賽都在開賽先落後情況下，逼入PK戰逆轉，克羅埃西亞教頭達利奇（Zlatko Dalic）心情猶如坐雲霄飛車，主裁判鳴笛一刻，自己也忍不住激動落淚。

克羅埃西亞不僅是史上第2支PK戰連勝球隊，同時也是1970年的義大利之外，第2支能逆勢奪勝球隊。1970年義大利8強和4強分別對墨西哥和西德都成功上演逆轉秀，但「格子軍團」的劇本更為驚心動魄，連兩場都殺入PK戰，8強賽對俄羅斯如同洗三溫暖。

16強賽丹麥開賽58秒就率先破門，「格子軍」則在第4分鐘迅速扳平。8強賽克國同樣先失球，克拉馬里奇（Andrej Kramaric）第39分鐘才頭錘建功逼平，延長賽維達（Domagoj Vida）頭錘為克國取得2：1超前，未料終場哨音吹響前5分鐘，俄羅斯費南迪斯（Mario Fernandes）頭錘破網，「格子軍團」心涼了一半。

連主力門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）都帶傷拚，戰況一度對克羅埃西亞極為不利，在拉基提奇（Ivan Rakitic）穩穩罰入第4球後，51歲的達利奇再也忍不住，「整場比賽我都不斷壓抑情緒，保持專注。當拉基提奇破網，所有情緒都藉著眼淚奪眶而出，一切終能釋放。」

硬漢如達利奇也落淚，達利奇說，「我不常哭，但這回我無法克制自己，我們艱辛勝出，這是場戰役，一度以為要和勝利擦肩。能逆境中獲勝我深感驕傲。」

世足克羅埃西亞俄羅斯

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