俄羅斯雖敗猶榮 普亭：為他們感到驕傲

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-08 10:45 用LINE傳送

普亭(左三)支持自己國家足球隊。 美聯社 俄羅斯 在世界盃足球賽八強戰敗給克羅埃西亞，不過已創下隊史最佳成績，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）仍給予肯定，為拚到最後的俄羅斯隊感到驕傲。

克林姆林宮發言人表示：「普亭有看比賽，一直為球隊加油，我們在一場公平的競賽中落敗，這些球員還是我們的英雄，他們拚戰到最後一刻，我們為他們感到驕傲。」

俄羅斯在八強戰率先進球，雖然被追平後又在延長賽中先掉球，但在第115分鐘靠著費南迪斯（Mario Fernandes）追平為2：2，直到進入PK戰才敗給克羅埃西亞。

總教練切爾切索夫（Stanislav Cherchesov）賽後一度失神，回到休息室接受採防時還請記者重複問題，他表示：「運氣不站在我們這邊，我的球員就像剛退伍的士兵，他們的心還在戰場上。」

俄羅斯賽前世界排名落到第70名，是世界盃32支球隊中最低，不過一路打進淘汰賽，超越過去在小組賽出局的成績，切爾切索夫表示：「人民不僅是開始相信我們，而且整個國家現在都愛上我們了。」

普亭的電話一直是鼓舞俄羅斯晉級的力量，以小組賽第二晉級，還在16強擊敗西班牙隊，今天雖然落敗，賽後普亭仍來電關心，切爾切索夫表示：「他打電話給我，恭喜我們打了一場好比賽，我告訴他自已很失望，不過他告訴我好好把眼睛張開，走向正確的道路。」