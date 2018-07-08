udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

克國門將蘇巴西奇負傷拚 PK擋4球寫紀錄

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
用LINE傳送

蘇巴西奇。 美聯社
蘇巴西奇。 美聯社
才在16強對丹麥PK戰撲掉3球平世足賽單場紀錄，克羅埃西亞門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）8強賽展現英雄命，對俄羅斯PK戰帶傷撲下斯莫洛夫（Fedor Smolov）的12碼，是史上第3位PK戰擋下4球門將。

蘇巴西奇下半場88分鐘時撲救球疑似拉傷右大腿，一度倒在地上痛苦不堪，但由於球隊已用完正規賽3名換人名額，做完治療後仍繼續留在場上，30分鐘延長賽，蘇巴西奇3度精彩撲下俄羅斯的射門，最後的PK大戰再度建功。

面對俄羅斯PK戰第一點斯莫洛夫，蘇巴西奇就猜對邊，左手及時擋到球，撲下本屆世足賽個人第4顆PK戰踢罰，成為繼阿根廷戈耶切亞（Sergio Goycochea）、西德 哈拉爾德·舒馬赫（Harald Schumacher）後，第3位世足賽PK戰獨擋4球門將。

「他能夠繼續拚戰，對我們而言是最重要的。」克羅埃西亞隊長莫德里奇（ Luka Modric）表示，當時曾問蘇巴西奇狀況如何，蘇巴西奇回答還OK，傷勢無礙，「我不清楚他的傷勢多嚴重，但他仍舊神奇地撲掉PK第一球。感謝主，讓他一切無恙。」

教頭達利奇（Zlatko Dalic）賽後激動淚灑球場，坦言蘇巴西奇的情況，的確讓他曾考慮換上替補門將接替，但後衛維沙吉柯（Sime Vrsaljko ）延長賽膝傷倒地，逼迫他用掉最後一個換人名額，蘇巴西奇只能用意志力撐完全場，「他們再度展現了不服輸特質，而他（蘇巴西奇）更再度帶回勝利。」

世足克羅埃西亞莫德里奇

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top