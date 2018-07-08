克國門將蘇巴西奇負傷拚 PK擋4球寫紀錄

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-08 09:45 用LINE傳送

蘇巴西奇。 美聯社 才在16強對丹麥PK戰撲掉3球平世足 賽單場紀錄，克羅埃西亞 門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）8強賽展現英雄命，對俄羅斯PK戰帶傷撲下斯莫洛夫（Fedor Smolov）的12碼，是史上第3位PK戰擋下4球門將。

蘇巴西奇下半場88分鐘時撲救球疑似拉傷右大腿，一度倒在地上痛苦不堪，但由於球隊已用完正規賽3名換人名額，做完治療後仍繼續留在場上，30分鐘延長賽，蘇巴西奇3度精彩撲下俄羅斯的射門，最後的PK大戰再度建功。

面對俄羅斯PK戰第一點斯莫洛夫，蘇巴西奇就猜對邊，左手及時擋到球，撲下本屆世足賽個人第4顆PK戰踢罰，成為繼阿根廷戈耶切亞（Sergio Goycochea）、西德 哈拉爾德·舒馬赫（Harald Schumacher）後，第3位世足賽PK戰獨擋4球門將。

「他能夠繼續拚戰，對我們而言是最重要的。」克羅埃西亞隊長莫德里奇 （ Luka Modric）表示，當時曾問蘇巴西奇狀況如何，蘇巴西奇回答還OK，傷勢無礙，「我不清楚他的傷勢多嚴重，但他仍舊神奇地撲掉PK第一球。感謝主，讓他一切無恙。」

教頭達利奇（Zlatko Dalic）賽後激動淚灑球場，坦言蘇巴西奇的情況，的確讓他曾考慮換上替補門將接替，但後衛維沙吉柯（Sime Vrsaljko ）延長賽膝傷倒地，逼迫他用掉最後一個換人名額，蘇巴西奇只能用意志力撐完全場，「他們再度展現了不服輸特質，而他（蘇巴西奇）更再度帶回勝利。」