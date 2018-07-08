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克羅埃西亞PK淘汰俄羅斯 暌違20年進4強

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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克羅埃西亞PK擊敗俄羅斯，克羅埃西亞球員齊聚慶賀，俄羅斯守門員呆坐球門前。美聯社
克羅埃西亞PK擊敗俄羅斯，克羅埃西亞球員齊聚慶賀，俄羅斯守門員呆坐球門前。美聯社
克羅埃西亞與地主俄羅斯8強賽意外艱辛，雙方延長賽結束2：2踢和，PK戰克羅埃西亞4：3踢退俄羅斯，終止地主本屆驚奇之旅，克羅埃西亞繼1998年捧回季軍後，暌違20年重返4強，將和英格蘭爭決賽門票。

世界排名20的「格子軍團」，過去3度交手俄羅斯還未曾吞敗，取得1勝2和戰績。地主俄羅斯以A組第2之姿挺進16強，16強淘汰賽更與西班牙踢入PK大戰，爆冷讓「無敵艦隊」打包回府，蘇聯解體後，1970年來首次闖入8強，8強賽再度踢PK戰，但無緣複製劇本。

開賽第31分鐘俄羅斯切里謝夫（Denis Cheryshev）禁區外起左腳遠射，球劃出一道完美的弧線越過門將上方直入球門，精彩世界波為俄羅斯率先攻破得分大門。

俄羅斯切里謝夫（左）勁射破網。美聯社
俄羅斯切里謝夫（左）勁射破網。美聯社

這是切里謝夫本屆攻入的第4球，同時也是隊史第6位單屆攻進至少4球球員，前一位是1994年的神射手沙蘭高(Oleg Salenko)，單屆攻入6球為隊史紀錄。

第39分鐘克羅埃西亞快速反擊，曼祖基奇（Mario Mandzukic）左路盤球過人，傳中給跟進的克拉馬里奇（Andrej Kramaric）頭錘破網，將比數扳平。

克羅埃西亞克拉馬里奇（左）頭錘入網。美聯社
克羅埃西亞克拉馬里奇（左）頭錘入網。美聯社

60分鐘克羅埃西亞佩里希奇（Ivan Perisic）禁區內起腳踢中左柱，眼見球就要滾入球門卻與球門線形成平行滾出，錯失超前機會。

用完第3個換人名額的克國，第88分鐘門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）撲救球時拉傷右大腿，倒在地上痛苦不堪，但做完治療後仍繼續留在場上。

下半場雙方都沒再進球，將比賽逼入延長。克羅埃西亞第100分鐘開角球，維達（Domagoj Vida）頭錘，球落地後彈入球門，為克國取得2：1超前。

克羅埃西亞維達（右）頂進球門，脫下球衣慶祝。美聯社
克羅埃西亞維達（右）頂進球門，脫下球衣慶祝。美聯社

眼見時間就要終了，第115分鐘俄羅斯獲自由球機會，由札戈耶夫（Alan Dzagoev）操刀，費南迪斯（Mario Fernandes）門前頭錘擺渡破網，雙方二度踢和，進入PK戰。

俄羅斯費南迪斯（右二）頭錘進球追平。美聯社
俄羅斯費南迪斯（右二）頭錘進球追平。美聯社

PK戰雙方前兩點各有一人遭門將擋下，俄羅斯第3點派出將比賽逼入延長的功臣費南迪斯，但費南迪斯卻一腳踢歪，反觀克羅埃西亞最後3點全數踢進，4：3擊敗地主。

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