摸透內馬爾 比利時門將好神

聯合報 記者婁靖平／綜合報導 2018-07-07 23:52 用LINE傳送

比利時守門員庫斯圖瓦力擋巴西進攻，隊友進球後也高興吼叫。（美聯社）

比利時 踢走巴西 ，門將庫斯圖瓦的堅守貢獻不可抹滅，巴西總教練蒂特說：「我認為他才是這場比賽的最佳球員。」

巴西雖一路落後，但攻勢沒有斷過，全場射門廿七次，其中九次射正，全被庫斯圖瓦擋下，他也因此寫下本屆世足 賽的新紀錄。

上半場踢完已落後兩球，巴西下半場進攻更是猛烈，嘗試射門十七次，比利時重兵集結禁區，下半場僅有一次反攻射門，庫斯圖瓦更成為最忙碌的球員。

下半場傷停補時第九十三分鐘，內馬爾 在禁區外起腳遠射，被庫斯圖瓦撲出門外，這次精采表現，也徹底澆熄巴西反攻氣焰。

賽後，庫斯圖瓦「解密」關鍵的這一球，「我知道內馬爾喜歡踢類似的弧線球，所以我先做好了準備」，他對自己這次成功撲接，感到非常得意，「我們有很棒的戰術計畫」。

庫斯圖瓦說：「巴西是奪冠熱門，幾乎不會給對手機會，但足球是圓的，任何可能都會發生。」他很開心能用實際表現證明自己，「站在這個位置，我很稱職」。

蒂特說：「這是一場精采比賽，我們雖然製造出很多機會，但比利時更有效率。」他認為巴西屢攻不下是有原因的，庫斯圖瓦並不是靠運氣完成任務。

此戰第卅一分鐘，德布勞內射門破網，替比利時取得兩球領先，賽後被大會選為最佳球員；庫斯圖瓦不在乎自己有沒有獲獎，「重點是，這是屬於全隊的一天」。