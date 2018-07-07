世足8強戰 英格蘭看好度高、瑞典要創造奇蹟

聯合新聞網 綜合報導 2018-07-07 21:54 用LINE傳送

暫居金靴獎第一的凱恩能要率領英格蘭闖進四強。 美聯社

賽前報導

誰說英格蘭 籤表佳？前教頭：瑞典 比巴西更難對付

【聯合報／記者葉姵妤／綜合報導】

英格蘭暌違十二年再闖世界盃足球賽八強，因分在籤表較弱的半區，闖進決賽的局勢大受看好，但今晚十點戰瑞典爭取廿八年來首張四強門票，瑞典籍的英格蘭前教頭埃利克森卻認為，對英格蘭來說，巴西還比瑞典好對付。

英格蘭因分組賽最後一戰敗給比利時，淘汰賽籤表避開巴西、法國等強隊，而分屬同一邊的西班牙在十六強就出局，英格蘭成為該半區唯一曾奪冠的隊伍，出線情勢看漲。八強若能擊敗瑞典、四強賽將碰上俄羅斯、克羅埃西亞的勝隊。

埃利克森為英格蘭首位外籍主帥，在二○○二年、○六年世足賽都率「三獅軍團」挺進八強，而如今自己曾執教的英格蘭將對上祖國瑞典，他評估：「這會是英格蘭本屆到目前為止最困難的一場比賽。」

埃利克森認為，這次的瑞典就有如二○一六年歐洲盃以一比○擊敗英格蘭的冰島，儘管沒有世界最好的球員，「但以團隊來說，他們團結合作的踢法，是世界最好的隊伍之一，無法找到哪一隊比他們更好，瑞典的團隊精神是世界冠軍。」

而以歷史數據來看，英格蘭對戰北歐球隊也占不到優勢，他們上一次闖進世足賽四強已是一九九○年，在那之後，正式比賽（非友誼賽）與北歐五國交手十三次僅拿三勝，另有四敗六和。