比利時變陣碎巴西世足6冠夢 連四屆由歐洲爭冠

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-07 11:25 用LINE傳送

比利時繼1986年奪殿軍後，隊史第2度殺進4強，巴西內碼爾無奈低頭。 歐新社

南美烏拉圭 同日打包

「森巴軍團」巴西 今晨在8強賽力戰「歐洲紅魔」比利時 ，不料巴西在開賽第13分鐘就自擺烏龍奉送一球，比利時在第32分鐘以德布勞內（Kevin De Bruyne）在禁區外遠射，巴西直到下半場第76分鐘才破門，終場以1：2出局，本屆兩支晉級16強的南美球隊烏拉圭與巴西在同日打包後， 大力神盃確定再由歐洲球隊捧起。

這是南美球隊自2010年南非世界盃後再次缺席4強，且歐洲球隊確定包辦史上新高的連4屆冠軍（2006年義大利、2010年西班牙、2014年德國）

比利時拚隊史首闖決賽

比利時德布勞內在8強賽上半場以勁射攻進第二球後欣喜若狂，終場比利時就以2：1淘汰巴西，森巴軍團主將內馬爾跪在草地上，雙手掩面。 歐新社

這是比利時繼1986年奪殿軍後，隊史第2度殺進4強， 也在近期締造連24場不敗（19勝0敗5和），追平史上最佳，將在4強賽要對決以2：0淘汰烏拉圭的法國，挑戰隊史首闖決賽紀錄。

今天的兩場8強賽 分別是晚上8時英格蘭對瑞典， 明天凌晨2時由地主俄羅斯對上克羅埃西亞，力拚晉級4強的機會。

根據台灣運彩最新的奪冠賠率， 現有6隊最被看好的是法國的2.40， 第二是比利時的2.80， 這兩隊在4強賽強碰，也被視為冠軍賽提前開打；賠率排在第三的是英格蘭的4.00， 再來是克羅埃西亞的5.25、俄羅斯為16.00， 瑞典以18.00名列末位。

開賽13分鐘 巴西烏龍球 送分

比利時德布勞內在8強賽上半場以勁射攻進第二球後欣喜若狂，終場比利時就以2：1淘汰巴西，森巴軍團主將內馬爾跪在草地上，雙手掩面。 歐新社

巴西對比利時之戰， 中場大將卡塞米羅（Casemiro）因累積兩張黃牌遭禁賽，頂替他的費南吉尼歐（Fernandinho）在第13分鐘就出包，比利時開角球，費南吉尼歐在第一時間躍起想清開， 卻是大擺烏龍，球打中肩膀折射入網，讓比利時毫不費力率先攻破球門，這也是本屆第11顆烏龍球。

擁有號稱「黃金世代」的比利時，教頭馬丁尼茲（Roberto Martinez）在此役大膽變陣，讓德布勞內踢偽前鋒（false nine），在場上收到成果。

第32分鐘盧卡庫（Romelu Lukaku）發動快速反擊，中路盤帶後，在被絆倒前將球送到右路給隊友德布勞內（Kevin De Bruyne）， 帶球到大禁區前順勢勁射破網，上半場就取得2：0領先。

巴西直到第76分鐘才破門，庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）在禁區吊球，由奧古斯托（Renato Augusto）頭錘擺渡，為巴西追成1：2，無奈庫蒂尼奧、內馬爾 （Neymar）在隨後攻勢都欠缺臨門一腳，難挽頹勢，黯然出局。

比利時教頭馬丁尼茲表示，「贏球不僅要有戰術，還要看求勝心和信念，在各方面證明你是支傑出球隊。」他強調， 戰術只是陪襯，子弟兵的表現值得回國後被稱為英雄，「即便面對強敵如巴西，他們擁有強大的信念，我沒有一分鐘認為他們會投降。」

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