法國姆巴佩假摔險釀衝突 遭虧想學內馬爾嗎？

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-07 08:54 用LINE傳送

姆巴佩的這記假摔險些釀成衝突。 美聯社 負責防守姆巴佩的烏拉圭後衛高汀想要拉起姆巴佩，要他別再裝了。 美聯社

法國 19歲新星姆巴佩 （Kylian Mbappe）再一次攻占媒體版面，但這回卻不是因為腳法有多精湛，而是因為他的假摔險些釀成衝突，烏拉圭 隊長高汀（Diego Godin）氣到抓著他的手，要他起身別再裝了，還有媒體戲稱：「他是想學內馬爾 （Neymar）嗎？」

法國以2：0淘汰烏拉圭，收下世界盃4強門票，掀起熱議的畫面出現在第69分鐘，烏拉圭陷於2球落後、亟欲搶攻之際，姆巴佩卻在從烏拉圭球員身後跑過時，突然表情痛苦倒地，而重播畫面看來可能根本沒人碰到他，或是僅是輕微接觸。

在後方全程目擊這一幕的高汀，當場氣結，上前想要拉起姆巴佩，要他別再裝了，而雙方球員也一擁而上，推擠成一團，最終姆巴佩因假摔吃下黃牌，在衝突中出手的羅德里奎茲（Cristian Rodríguez）也收下一張黃牌。

姆巴佩賽後堅稱被對手打到，他說：「教練有問我關於衝突的事，我告訴他我很冷靜，但我的對手打到我了。」

各家媒體不太領情，英格蘭退役名將、現任足球節目主持人萊因克（Gary Lineker）在推特上留言寫著，「無法想像他是從哪裡學來的」，足球專欄作家瓊斯（Dean Jones）說：「他是想學內馬爾嗎？」也有網友突然頓悟，「原來姆巴佩是和內馬爾一起練球啊！」