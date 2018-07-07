世足烏拉圭門將奶油手 隊長：沒人怪他

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-07 08:54 用LINE傳送

烏拉圭門將發生奶油手失誤連續圖，讓法國再添一分。 美聯社、歐新社

烏拉圭 以0：2不敵法國 ，止步世界盃8強，門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的失誤讓法國攻進第2球，也幾乎宣告烏拉圭出局命運，他賽後向隊友致歉，但隊長高汀 （Diego Godin）透露，「隊上沒有任何人怪他」，總教練塔巴雷茲（Oscar Tabarez）也說：「他的表現支持著我們來到這裡。」

烏拉圭此役帶著0：1落後進入下半場，第61分鐘法國格里茲曼 （Antoine Griezmann）在禁區邊緣起腳，穆斯萊拉擋了一下，仍讓這球越過雙手破門，「奶油手」奉送法國第2球，記分板上高掛著幾乎無法扭轉的「0：2」。

「我想擋下這球，但球打中了我的左手後穿了過去，這樣的事可能會發生在每個門將身上。」穆斯萊拉賽後向隊友、球迷道歉，但也堅稱這一球不會在自己的生涯中留下陰影，「我必須繼續前進，大家都知道我的個性，我會沒事的。」

隊長高汀稱讚全隊的表現猶如猛獅，「我為我的隊友感到驕傲，所有人都在比賽、練習中傾盡全力。」他也特別提到穆斯萊拉的失誤，「他是個偉大門將，我們每個人都會犯錯，他已經已多次不可思議的撲救救過我們了。」

塔巴雷茲提到，法國踢進第2球後，確實讓烏拉圭的處境相當艱困，「但穆斯萊拉是我們隊上的重要一份子，我不會怪罪我的球員，我以前曾經這麼做過，但絕對不會再犯了。」

塔巴雷茲表示，「只有不嘗試去做的人才不會犯錯。」他也稱讚，有穆斯萊拉在門前的表現，烏拉圭才能來到8強，「對我們來說，一切都還沒結束，幸運的是世界盃每4年就有1次，所以我們會繼續努力。」