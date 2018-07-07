udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

深愛烏拉圭還是進球 格里茲曼愁眉苦臉慶祝

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
用LINE傳送

格里茲曼在攻進讓烏拉圭心碎的第2球後心情複雜。 美聯社
格里茲曼在攻進讓烏拉圭心碎的第2球後心情複雜。 美聯社

烏拉圭的迷戀到了自稱「半個烏拉圭人」的程度，法國射手格里茲曼（Antoine Griezmann）在攻進讓烏拉圭心碎的第2球後，收起慶祝動作，臉上不見笑容，反倒多了一絲憂鬱，他賽後解釋：「我很開心，但也為我的馬德里競技隊友們感到難過。」

格里茲曼與烏拉圭淵源極深，職業生涯的第一位教頭是來自烏拉圭的拉薩特（Martin Lasarte），與多位烏拉圭球員結為好友，而烏拉圭隊長高汀（Diego Godin）是他在馬德里競技的隊友，更是他的摯交，交情好到成了高汀女兒的乾爹。

世界盃8強賽開打前夕，格里茲曼就曾聊到對烏拉圭的特殊情感，他稱烏拉圭是自己的「第二個家」；烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）也曾對此回應，要格里茲曼不要假裝是烏拉圭人，批評他「根本不懂烏拉圭」。

球場如戰場，感情再深，格里茲曼仍在對烏拉圭之戰的第61分鐘從禁區邊緣起腳破門，這一球讓兩隊差距來到2：0，幾乎擊碎了烏拉圭的晉級希望。引起注意的是，格里茲曼在進球後少了往常的慶祝動作，隊友簇擁著他慶祝時，他臉上的表情也很深沉。

「我不想慶祝，我很開心沒錯，但我也為我的馬德里競技隊友們感到難過。」格里茲曼表示，「這是我第一次對上烏拉圭，有太多情緒了。這場比賽面對我的好友們，出於尊重，我認為不慶祝進球很正常。」

格里茲曼的進球，烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的「奶油手」要記上一筆功勞，格里茲曼也老實說：「看到門將犯錯會很難受嗎？不會啊，因為那幫助了我的球隊。」

烏拉圭法國格里茲曼蘇亞雷斯

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top