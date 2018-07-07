深愛烏拉圭還是進球 格里茲曼愁眉苦臉慶祝

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-07 08:54 用LINE傳送

格里茲曼在攻進讓烏拉圭心碎的第2球後心情複雜。 美聯社

對烏拉圭 的迷戀到了自稱「半個烏拉圭人」的程度，法國 射手格里茲曼 （Antoine Griezmann）在攻進讓烏拉圭心碎的第2球後，收起慶祝動作，臉上不見笑容，反倒多了一絲憂鬱，他賽後解釋：「我很開心，但也為我的馬德里競技隊友們感到難過。」

格里茲曼與烏拉圭淵源極深，職業生涯的第一位教頭是來自烏拉圭的拉薩特（Martin Lasarte），與多位烏拉圭球員結為好友，而烏拉圭隊長高汀（Diego Godin）是他在馬德里競技的隊友，更是他的摯交，交情好到成了高汀女兒的乾爹。

世界盃8強賽開打前夕，格里茲曼就曾聊到對烏拉圭的特殊情感，他稱烏拉圭是自己的「第二個家」；烏拉圭前鋒蘇亞雷斯 （Luis Suarez）也曾對此回應，要格里茲曼不要假裝是烏拉圭人，批評他「根本不懂烏拉圭」。

球場如戰場，感情再深，格里茲曼仍在對烏拉圭之戰的第61分鐘從禁區邊緣起腳破門，這一球讓兩隊差距來到2：0，幾乎擊碎了烏拉圭的晉級希望。引起注意的是，格里茲曼在進球後少了往常的慶祝動作，隊友簇擁著他慶祝時，他臉上的表情也很深沉。

「我不想慶祝，我很開心沒錯，但我也為我的馬德里競技隊友們感到難過。」格里茲曼表示，「這是我第一次對上烏拉圭，有太多情緒了。這場比賽面對我的好友們，出於尊重，我認為不慶祝進球很正常。」

格里茲曼的進球，烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的「奶油手」要記上一筆功勞，格里茲曼也老實說：「看到門將犯錯會很難受嗎？不會啊，因為那幫助了我的球隊。」