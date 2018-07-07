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南美洲唯一球隊淘汰！ 比利時勝巴西第2度闖4強

聯合報 林宋以情／即時報導
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比利時2:1踢倒巴西，球員興奮擁抱。 美聯社
比利時2:1踢倒巴西，球員興奮擁抱。 美聯社
近3屆都敗給歐洲球隊，賽前被看好奪冠熱門巴西，8強賽在「歐洲紅魔」前栽跟斗。比利時藉著巴西開賽13分鐘的烏龍球，第32分鐘德布勞內（Kevin De Bruyne）再攻入第2球，2：1踢退5度冠軍巴西，隊史第2度闖進4強，巴西淘汰也宣告本屆冠軍將是歐洲球隊。

巴西費南吉尼歐（左三）烏龍球頂進自家球門。 美聯社
巴西費南吉尼歐（左三）烏龍球頂進自家球門。 美聯社

此役開賽雙方就攻勢頻頻，第7分鐘巴西就有近距離門前機會，但奇亞哥‧席瓦（ Thiago Silva）卻踢中左柱錯失先馳得點機會。

第13分鐘比利時角球機會，取代吞兩張黃牌罰禁賽卡塞米羅(Casemiro)的費南吉尼歐（Fernandinho），門前躍起想清開球，卻大擺烏龍，球打中肩膀球折射入網，讓比利時藉著烏龍球率先攻下第1球，同時也是本屆賽會第11顆烏龍球。

比利時把握快攻機會，第32分鐘由盧卡庫（Romelu Lukaku）發動快速反擊，中路盤帶後，在被絆倒前將球送到右路給隊友，德布勞內（Kevin De Bruyne）禁區前順勢勁射破網，讓比利時取得2：0領先。

比利時德布勞內進球。美聯社
比利時德布勞內進球。美聯社

上半場傷停補時，內馬爾（Neymar）難得抓到機會由左路發動反擊，但最終先越位收場。

苦苦追趕的巴西終於在下半場有得分攻勢，第75分鐘庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）往禁區漂亮吊球，奧古斯托（Renato Augusto）頭錘擺渡，為巴西扳回一城追成1：2，第83分鐘庫蒂尼奧錯失大好機會，門前一腳踢飛，掩面懊惱。

巴西奧古斯托（左）頭錘破網。美聯社
巴西奧古斯托（左）頭錘破網。美聯社

比利時86分鐘換下盧卡庫，改攻為守，內馬爾93分鐘射門遭門將擋下，從球門上方越過，隨後角球巴西也沒能把握難挽頹勢。

這是南美洲國家自2006年再度於4強中缺席，且歐洲國家將創下史上首度連4屆冠軍（2006年義大利、2010年西班牙、2014年德國），前一次單一大陸連霸已經是1934、1938年義大利連霸時期。

巴西輸球，內馬爾徒呼負負。 美聯社
巴西輸球，內馬爾徒呼負負。 美聯社

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