完美合擊 最佳雙星讓全法樂瘋

聯合報 記者葉姵妤／綜合報導 2018-07-07 00:43 用LINE傳送

法國瓦拉內（右）頭錘建功，為球隊先馳得點。 （路透）

法國 昨晚在世界盃足球賽八強對上烏拉圭 ，當外界聚焦在十九歲新星姆巴佩 的表現時，瓦拉內先挺身而出當英雄，在第四十分鐘頭錘破網突破僵局，格里茲曼 第六十一分鐘再破門，帶領法國相隔十二年後再挺進四強。

姆巴佩在十六強賽獨進兩球，領軍淘汰由足壇巨星梅西所率領的南美強權阿根廷，讓這名十九歲卻擁有二億美元（約台幣六十一億元）身價的新生代球星，一夕閃耀全球，個人在本屆世足 賽累積三個進球。八強賽對上烏拉圭的表現，自然也成為法國陣中的最大焦點。

賽前瓦拉內就曾大讚這名前途無量的年輕新星，認為他的踢法類似巴西傳奇球星羅納度，「但姆巴佩也有與他不同之處，像是他很喜歡盤球，他不斷在學習，我們很開心有像他這樣的隊友。」

但姆巴佩昨天沒有太多發揮空間，碰上前四戰只失一球的烏拉圭，難以突破對手的防線，速度優勢無所展現，最好的機會出現在第十五分鐘，他在小禁區接獲吉魯傳球，但頭錘卻頂高了，沒能再當功臣。

而法國在第四十分鐘開定位球到門前，瓦拉內頭錘破網先馳得點，格里茲曼在第六十一分鐘長射破門，拉開二比○領先。

姆巴佩賽前就被質疑，當碰上更高強度的賽事，年輕、經驗不足可能成隱憂，昨天他不僅沒有太多機會，也因情緒控管吃了虧。下半場第六十六分鐘，姆巴佩在沒有肢體接觸的情況下摔倒在地，疑似假摔的行為讓烏拉圭南德斯上前拉了他手臂，場面一度陷入混亂，姆巴佩也在爭執中領到一張黃牌，隨後也被換下場。