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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

世足8強賽前146顆進球 英國聯賽佔近3成

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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凱恩(左)與盧卡庫(右)目前還有望爭奪金靴獎，兩人都來自英超。 美聯社
凱恩(左)與盧卡庫(右)目前還有望爭奪金靴獎，兩人都來自英超。 美聯社

俄羅斯世足賽將在明天晚間十時舉行8強賽，而從小組賽到16強賽踢完為止，本屆賽事已經進行了56場比賽、出現146次進球，其中有41球是來自於英國聯賽的球員，而又以英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）所屬英超熱刺隊踢進的10球最多。

本屆俄羅斯世足賽，英超與英冠兩大聯賽合計派出了133名球員參賽，占據了世足賽總參賽球員736人中的百分之18，是世界所有聯賽中派員最多的。而根據統計數據，在進行完的56場比賽中，來自英國聯賽的球員已合計踢進了41球，占總進球數的百分之28，其中39球是來自於英超球員、2球來自員英冠球員。

如以單隊球員計算，又以英超熱刺隊踢進10球最多，其中在射手榜暫居領先的凱恩就貢獻了6球，南韓隊主將孫興慜也包辦2球；而曼聯球員則是踢進7球排名第2名，其中又以比利時「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）4球最多。

世足賽官網也在近日公布了幾項有趣數據，包括今年世足賽146顆進球中有31球是在比賽第80分鐘後才發生，今年賽事至今已出現28次的12碼罰球並踢進21球，創下了世足賽的歷史新高，另一項創下新高則為單屆出現10次烏龍球，已打破了1998年法國世足賽的紀錄。

世足凱恩盧卡庫孫興慜

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