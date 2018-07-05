28年悲情 英國跟PK魔咒說拜拜

聯合報 記者藍宗標／綜合報導 2018-07-05 00:32 用LINE傳送

英格蘭門將皮克福德在PK大戰擋下關鍵一球。 （美聯社）

英格蘭在重大國際賽PK戰必敗，讓英國球迷一再受傷，新生代國腳昨天在世界盃足球賽十六強賽對哥倫比亞之戰，終於甩掉隊史近廿八年的悲慘命運，關鍵第五點靠廿四歲中場迪亞攻進致勝球，驚險搶下八強最後一席，向「PK戰魔咒」說再見。

英格蘭、哥倫比亞踢完一百廿分鐘以一比一僵持，哥倫比亞在PK戰先攻，踢完前三球三比二領先，接下來連失兩球，英格蘭第四球追平，再由迪亞一腳定江山，以四比三逆轉戰局，暌違十二年重返八強。

昨天賽前，英格蘭從一九九○年起，在世足賽、歐洲盃七場PK戰只有一勝六敗，勝率不到兩成，尤其九○、九八、二○○六年世足賽三連敗，分別輸給德國（四強賽）、阿根廷（十六強賽）、葡萄牙（八強賽），難怪昨天對哥倫比亞之戰一度落後時，有位英國專欄作家形容：「在球場飄浮的鬼魂好像又出現了。」

迪亞踢球前超緊張，他說：「從未碰過這種場面，我在延長賽錯失頭錘破網的機會，這球一定要踢進。」

英格蘭總教練邵斯蓋特在一九九六年歐洲盃四強賽有過慘痛經驗，當時對德國PK戰，雙方前五點踢平，他在關鍵第六點未進，讓英格蘭失去晉級冠軍賽的機會。

邵斯蓋特形容，這個廿二年前的噩夢，將會永遠跟著他；但英格蘭年輕一代好手，顯然不願繼續悲情，迪亞昨天進球一瞬間，邵斯蓋特在場邊振臂歡呼，他說：「面對過去的壓力，全隊都不想屈服，絕對不向歷史低頭。」