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22年前罰丟點球成罪人 英教頭紹斯蓋特贖罪

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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紹斯蓋特(右)當年歐國盃罰失相當難過。 路透
紹斯蓋特(右)當年歐國盃罰失相當難過。 路透
47歲的英格蘭教頭紹斯蓋特（Gareth Southgate）在22年前歐洲國家盃4強賽的PK大賽罰丟點球，成為全英國罪人，如今在俄羅斯世足16強賽領軍在PK大戰以4：3氣走哥倫比亞，不僅打破隊史PK魔咒，紹斯蓋特終能贖罪，擺脫多年來的夢靨。

英格蘭在1996年歐洲盃4強賽對決德國，紹斯蓋特在PK賽踢罰失手，錯失決賽門票，至此之後點球對紹斯蓋特猶如芒刺在背，成為心中永遠的痛。

紹斯蓋特談到22年前的點球，仍舊心懷愧疚的說，「難過的是，那永遠無法從我肩上擺脫，會跟隨我一生一世，但今天對英格蘭隊而言是特別的日子， 只期盼點球不再是年輕世代球員肩上的負擔。」

英格蘭在過去7度國際大賽PK賽6度失手，從1990年義大利世足4強賽5：6敗給西德，1998法國世足16強賽3：4不敵阿根廷，2004年歐國盃、兩年後世界盃都在8強和葡萄牙戰至PK賽落敗，以及最近一次2012年歐國盃8強賽，在PK賽2：4敗給義大利，唯一例外是1996年歐國盃8強以4：2淘汰西班牙。

慘痛的點球經歷使得紹斯蓋特下定決心，不讓子弟兵重蹈覆轍，自3月起全隊都為12碼踢下功夫，鑽研點球，讓球員在壓力下也能依循戰術，包括球員間彼此喊叫干擾對手。

「那天之後我深受領悟。」紹斯蓋特說，「當你的人生出了點小差錯，並不代表你的人生完蛋了。你會變得更勇敢，更明瞭人生要追尋的目標，盡全力不讓自己後悔。」

如今英格蘭球員終於能將PK障礙拋諸腦後，紹斯蓋特說，「我們總是相信生命有各種可能，不要被過去歷史所牽絆。我認為這批年輕球員證明了一切，他們享受比賽，我們也期待接下來的8強。」

紹斯特蓋今天看著子弟兵PK大戰獲勝。 路透
紹斯特蓋今天看著子弟兵PK大戰獲勝。 路透

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