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擺脫PK軟腳病 英格蘭每次練習都有罰球課

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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迪亞做好點球準備。 美聯社
迪亞做好點球準備。 美聯社
英格蘭能在今天靠著PK大戰擊敗哥倫比亞，除了門將皮克福德（Jordan Pickford）英勇撲救外，操刀者能擺脫大賽軟腳的「陋習」，也是關鍵之一，擔任第5點踢進致勝球的迪亞（Eric Dier）成功頂住壓力，賽後他表示，是為了為延長賽錯失頭錘贖罪。

英格蘭過去在1990年、1998年和2006年世界盃，都因點球大戰輸球遭淘汰，其中2006年8強戰對葡萄牙，4點丟3點提早結束，包含蘭帕德（Frank Lampard）、傑拉德（Steven Gerrard）等大將都失「腳」，長期被球迷嘲諷英格蘭球員的抗壓性不夠。

今天英格蘭一雪前恥，拿到隊史在世界盃PK大戰的第一勝，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）稱讚，這支英格蘭隊已經寫下屬於他們的歷史。

在皮克福德攔下哥倫比亞第5點射門，英格蘭逼出「賽末點」，第81分鐘才替補出賽的迪亞擔任最後一名主罰者，將球穩穩送進門內，他說，「我當下想著，延長賽我錯過一球，所以現在必須破門。」

為了不讓PK再次成為致命傷，英格蘭這次有備而來，迪亞就表示，就算在延長賽，他們也從未驚慌，因為已經做好踢PK的心理準備。

另一名在PK建功的操刀者特里皮耶也透露，「每次我們練球練到累的時候，我們就練12碼，練習中我們也射出幾個好球，我們一練再練，終於獲得回報。」

迪亞射進12碼球。 美聯社
迪亞射進12碼球。 美聯社

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