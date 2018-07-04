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18分鐘吞4張黃牌 哥倫比亞怨裁判偏袒

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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哥倫比亞球員領到黃牌。 美聯社
哥倫比亞球員領到黃牌。 美聯社
哥倫比亞與英格蘭的16強賽雙方整場比賽肢體衝突不斷，讓裁判頻頻鳴哨並高舉黃牌，其中在下半場的18分鐘內就有6名球員吃上黃牌，有4名為哥倫比亞球員，讓該隊總教練佩克曼（Jose Pekerman）和前鋒法爾考（Radamel Falcao）在球隊遭到淘汰後，都砲火猛烈的批評裁判偏袒英格蘭。

兩隊在上半場曾多次發生肢體衝突，其中巴里奧斯（Wilmar Barrios）更因為在自由球卡位過程中，刻意用頭頂了英格蘭韓德森（Jordan Henderson）胸口，吞下個人本屆賽事第二張黃牌。

不過這僅是激烈對抗的開端，在下半場第52分鐘到69分鐘間，雙方的肢體碰撞變得更為頻繁，在這18分鐘內主審裁判就送出了6張的黃牌，其中包括一次把英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）送上12碼罰球的判決，讓英格蘭先馳得點。

在這一波亂流中哥倫比亞球員就吃下了4張黃牌，讓總教練佩克曼直言，下半場只要英格蘭一殺入禁區，哥倫比亞就要擔心裁判響哨， 「這場比賽有很多判罰是很令人困惑的，包括了凱恩與桑契斯（Carlos Sanchez）的身體對抗，我們在整場比賽都踢得很不舒服，特別是當對手進了禁區時，我們就要擔心被判犯規。」

哥倫比亞前鋒法爾考也在第63分鐘因為向裁判抱怨而吞下一張黃牌，他說：「今天有很多爭議的判罰，而這些判罰裁判幾乎都是站在英格蘭那一邊，這讓比賽變得很不公平，有很多次對手的犯規裁判都未吹哨。」

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