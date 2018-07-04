連剋強國義大利、瑞士 瑞典續譜北歐神話

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-04 10:16 用LINE傳送

瑞典締造北歐神話。 美聯社 睽違24年，瑞典重返世足8強之林。從去年歐洲區附加賽扳倒4度冠軍強隊義大利，跌破專家眼鏡，瑞典如今讓世界排名第6瑞士也成為腳下亡魂，但教頭安德森（Janne Andersson）還不滿足，要續譜瑞典黑馬傳奇。

瑞典在去年歐洲區資格附加賽，以1勝1和扳倒義大利，繼2006年後重返決賽圈。來到俄羅斯小組賽3：0大勝墨西哥、1：0退南韓，雖以1：2敗給衛冕軍德國， 最終仍以2勝1負之姿奪下F組龍頭。16強淘汰賽的第66分鐘，瑞典佛斯貝治（Emil Forsberg）的禁區外遠射，率隊1：0氣走瑞士，繼1994年之後重返8強。

「這是全隊努力的成果」，教頭安德森表示，「我們場上場下都為了彼此而戰，這一切都值得了，我非常高興。」

踢進致勝球的佛斯貝治，效力德甲萊比錫RB的他從最擅長的正中場換到兩翼，為了團隊毫無怨言，「專注在自己位置上，站穩雙腳才有機會成功。我總是抱著這樣的想法，到哪個位置都沒改變。」

在不被看好情況下一路過關斬將，安德森不認為球隊贏的僥倖，也不在乎其他球隊的輕視眼光，「我們的實力無庸置疑，我們值得這些勝利，也知道自己能走這麼遠。」

瑞典在8強賽要迎戰以PK大戰淘汰哥倫比亞的英格蘭，力爭4強門票。安德森不願沉浸在勝利中， 「該是往下一步繼續邁進，我們還不滿足。希望下一場也能拿下勝利，一旦你將標準降得太低，就無法滿足期待。」