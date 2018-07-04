打破PK大戰魔咒 英格蘭險勝哥倫比亞晉8強

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-04 05:19 用LINE傳送

下半場英格蘭隊長凱恩率先以12碼罰球踢進一球領先。 圖／路透

英格蘭 與哥倫比亞在今天的世足16強賽中展開激烈廝殺，英格蘭雖然在第54分鐘靠著凱恩（Harry Kane）的12碼罰球先馳得點，但少了主將「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）的哥倫比亞，則是在第93分鐘由米納（Yerry Mina）頭錘追平，雙方最終也在PK大戰中決勝負，並由英格蘭以4：3驚險勝出，奪得8強賽門票。

哥倫比亞與英格蘭的對決最終以PK戰決勝負，後來由英格蘭以4：3驚險勝出，奪得8強賽門票。 圖／路透

哥倫比亞過去5次在國際A級賽事中與英格蘭交鋒都未能拿下勝利，今天雙方再碰頭，哥倫比亞在主將J羅因腿傷缺陣的情況下再度陷入苦戰，雙方上半場就多次發生肢體上的衝突，第39分鐘英格蘭取得一次22碼自由球機會，但哥倫比亞巴里奥斯（Wilmar Barrios）在卡位過程中刻意用頭頂了英格蘭韓德森（Jordan Henderson）胸口，吞下個人本屆賽事第二張黃牌。

在雙方上半場都未進球的情況下，第54分鐘英格蘭開角球，哥倫比亞桑契斯（Carlos Sanchez）與英格蘭凱恩卡位時造成犯規，讓英格蘭取得12碼罰球機會，負責抄刀的凱恩也踢進了個人本屆第6顆進球，幫助英格蘭先馳得點。

在英格蘭搶先進球後，雙方的肢體對抗也愈演愈烈，讓裁判不斷鳴哨還連給出黃牌，光是在下半場就送出了6張黃牌，其中4張給了哥倫比亞球員；第93分鐘哥倫比亞取得本場比賽第1次角球機會，中後衛米納在禁區內起跳以一記頭錘反彈球破門，幫助哥倫比亞追平比分，將比賽帶入延長賽。

英格蘭率先進球後，雙方肢體對抗愈演愈烈，裁判不斷鳴哨連發黃牌。 圖／路透

延長賽兩隊都未能越雷池一步，比賽進入PK戰，英格蘭第3棒韓德森點球被哥倫比亞門將歐斯匹納（David Ospina）擋下後，哥倫比第4棒亞烏利貝（Mateus Uribe）踢中門楣，且第5棒的巴卡（Carlos Bacca）也被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）拍落，而英格蘭最終則是靠著迪亞（Eric Dier）踢進最後一球，在PK大戰中以4：3險勝、晉級8強，也打破了英格蘭在世足賽PK大戰的連敗魔咒。