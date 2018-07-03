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16強賽瑞士缺兩員大將 瑞典要扮黑馬搶晉級門票

聯合新聞網 記者婁靖平╱報導即時
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瑞士迎戰瑞典。 擷圖自FIFA官網
瑞士迎戰瑞典。 擷圖自FIFA官網

《賽前報導》

世界排名第六的瑞士，近年來在世足賽表現並不理想，自1954年闖進8強後，最佳成績是16強，這次瑞士分組賽取得1勝2和、分組第二晉級16強，主帥佩特科維奇表示，進入16強只是本屆世足賽為自己設定的最小目標，「隨著我們不斷前進，我們想要的也愈來愈多，證明這一點對我們來說非常重要。」

瑞士今晚10時將碰上F組第一的瑞典，兩隊從未在世足賽中交手，不過在國際上卻已交手28次，瑞士取得11勝10敗7和的戰績。瑞士在16強將少了利希史坦拿、沙爾兩名大將，他們在分組賽累積吞下兩張黃牌16強淘汰賽將遭到禁賽，對此佩特科維奇坦言這對球隊而言是一大損失，但仍相信球隊能夠晉級。

佩特科維奇說：「我們滿懷希望，隨著我們不斷前進，我們想要的也愈來愈多，我希望球隊能夠闖進8強。」瑞士在世足賽曾三度挺進八強，不過最近一次闖進8強已是64年前。

瑞典在世足賽最佳成績為亞軍，不過在1994美國世足賽收下季軍後近5屆的世足賽最佳僅16強，這次瑞典雖沒徵召老將伊布拉希莫維奇，但表現讓人眼睛為之一亮，他們在分組賽收下2勝1敗戰績，以分組龍頭闖進16強。

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