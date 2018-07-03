日本隊賽後失了魂 西野朗：最後30秒是悲劇

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-03 11:03 用LINE傳送

美聯社

距離創造隊史新猷就差一步，對比利時 一役對全日本 無疑是最心碎夜晚。16強賽傷停補時遭比利時「絕殺」，2：3無緣叩關8強，不僅球迷哭慘，日本教頭西野朗 也坦言，8強夢粉碎無疑是場悲劇。

「藍武士」前52分鐘做了一場美夢，一度取得2：0領先，但比利時終場前25分鐘內連進3球，尤其在傷停補時最後30秒，第94分鐘踢入致勝球「絕殺」日本，一分鐘內從天堂跌入地獄，球員、球迷失落寫在臉上。

「賽後我只告訴球員去沖澡，因為他們全都站著發呆，什麼事都沒辦法做。」8強美夢在最後一刻幻滅，西野朗坦言難熬，「我並不想承認，但這的確是場悲劇，但我只能接受這事實。我非常沮喪、失望。」

西野朗肯定球員表現，「他們盡了自己的最大能力，在場上展現精湛的足球，但我們的目標8強，所以我不能說這是成功。」

世足賽開踢前2個月陣前換帥，西野朗臨危受命接掌兵符，「藍武士」一路從不被自家球迷看好，首戰爆冷扳倒上屆8強哥倫比亞、逼平塞內加爾，到對戰波蘭僅失1球，拿下16強門票已堪稱驚奇。

這也是日本自2002年、2010年挺進16強後，睽違8年後再闖淘汰賽，西野朗說，「我希望球員的心態能與過去日本國家隊有所不同，我想我們已經建立起更強的心智，但技巧和力量還能更好。」