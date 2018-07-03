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3度叩關世足8強皆失敗 日本單屆6球刷新隊史

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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第3次叩關8強戰的日本雖敗興而歸。 美聯社
第3次叩關8強戰的日本雖敗興而歸。 美聯社

第3次叩關8強戰的日本雖敗興而歸，不過可以確定的是，他們距離隊史的世界盃淘汰賽第一勝已經越來越近，不以火力見長的他們，在本屆大有斬獲，大迫勇也、乾貴士等人的表現也令人眼睛為之一亮。

下半場第48分鐘，原口元氣幫助日本攻破比利時大門，同時也是隊史在世界盃淘汰賽的第一顆進球，他們2002年在自家以0：1輸給土耳其，2010年0：0和巴拉圭進入PK，這次反倒從實力更高的隊伍手中率先破門。

史上只有另一支亞洲球隊能在世界盃淘汰賽首開紀錄，1966年北韓曾在8強戰以3：0領先葡萄牙，不過最後以5：3輸球，就如同日本今天雖得以先破蛋，卻無力守成一般。

日本在上一戰對波蘭，在0：1情況下只求小輸一球，最後10分鐘擺出鐵桶陣，以確保16強門票到手，賽後曾遭到批評有失運動家精神，今天先攻入2球的他們卻沒踢得畏縮，主帥西野朗強調，「當時我沒有更換球員，我真的希望能再多攻幾球，而且我們也確實有些機會，我們增加球的控制，但比利時仍在緊要關頭要回比賽。」

加上16強賽的2球，日本在本屆共獲得隊史新高的6球，也是亞洲國家在單一屆世界盃內的史上第2名，僅次於南韓在2002年創下的8球紀錄。

日本遭淘汰後，一位男球迷在場邊難過的哭出來。 美聯社
日本遭淘汰後，一位男球迷在場邊難過的哭出來。 美聯社

遭比利時絕殺，日本場邊女球迷面露失望。 美聯社
遭比利時絕殺，日本場邊女球迷面露失望。 美聯社

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