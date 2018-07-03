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連趕3球逆轉 歐洲紅魔絕殺日本闖8強

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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比利時3:2逆轉絕殺日本，比利時球員歡喜慶祝，日本球門呆坐一旁。美聯社
比利時3:2逆轉絕殺日本，比利時球員歡喜慶祝，日本球門呆坐一旁。美聯社
比利時在16強戰完成本屆世界盃開踢以來的最大逆轉，下半場一度落後日本2球的他們，在25分鐘內連進3球，最終就靠著查德利（Nacer Chadli）傷停補時的絕殺，以3：2逆轉，也粉碎日本首闖8強的希望。

比利時雖然上半場有10次射門，但只有2次射正，無法先馳得點，半場踢完兩隊維持0：0。

日本下半場開踢後不久就在4分鐘內連進2球，第48分鐘他們發動防守反擊，後場攔截到比利時的傳導，直塞給右路的原口元氣，原口元氣快速挺進到門前起腳，瞄準側網破門。

日本原口元氣（左）射門首開紀錄。美聯社
日本原口元氣（左）射門首開紀錄。美聯社

第52分鐘，日本再次兵臨城下，乾貴士在禁區邊緣接應，眼見比利時後防無心上前壓迫，直接起腳遠射，這記冷箭助日本取得2：0優勢。

日本乾貴士。美聯社
日本乾貴士。美聯社

響起警戒的比利時第65分鐘一次做出2名球員的更換，4分鐘後，由剛剛防守原口元氣不力的維通根（Jan Vertonghen）先將功折罪，禁區左側的頭錘擺渡，幸運形成弧線落進遠柱死角。

比利時維通根（紅色球衣）頭錘入網。美聯社
比利時維通根（紅色球衣）頭錘入網。美聯社

替補上場的費拉尼（Marouane Fellaini）很快發揮效用，194公分的身高門和招牌爆炸頭，讓他在門前搶點占盡優勢、頭錘入網，比利時花了22分鐘追回2球落後。

比利時費拉尼（紅色球衣8號）攻進追平球。美聯社
比利時費拉尼（紅色球衣8號）攻進追平球。美聯社

另一名從板凳出發的查德利同樣扮演奇兵，補時剩下最後30秒，比利時最後一波快攻機會，右路推進到前場傳中，從後方趕到球門前的查德利接過盧卡庫（Romelu Lukaku）的禮讓擔任第2點，在無人看防情況下踢進絕殺。

比利時查德利（中）踢進致勝球。美聯社
比利時查德利（中）踢進致勝球。美聯社

這是日本第3度闖進16強戰，也是最接近8強的一次，可惜最終仍無法為隊史寫下新頁，比利時則將近來的連續不敗場次推進到23場，下一戰將在8強賽挑戰巴西。

比利時日本盧卡庫

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