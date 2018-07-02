明明是烏龍球 拉莫斯誇張慶祝遭嘲諷

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-02 12:57 用LINE傳送

拉莫斯。 美聯社 西班牙後衛隊長拉莫斯（Sergio Ramos）在接受戰敗俄羅斯的結局後，失望地落下男兒淚，不過這一幕對許多足球迷來說，一點都博取不到同情，因為一個月前他在歐冠決賽魯莽地撞傷利物浦大將薩拉赫（Mohamed Salah），而且還無悔意，現在大家都樂見拉莫斯遭受報應。

見到拉莫斯哭泣，不少網友在推特上叫好，直呼這一幕是本屆世界盃的一大重點，還有人擺上薩拉赫開心的照片做為對比。

除了強悍的守備風格令人不敢恭維外，拉莫斯昨天在西班牙進帳烏龍球後，慶祝地像是自己破門進球，誇張動作也令許多球迷不解，連BBC賽評、前西班牙隊友法布雷加斯（Cesc Fabregas）也直說，「他想要我們相信那是他踢進的。」其他網友則嘲諷，「凱恩（Harry Kane）來也不敢稱這球是他進的吧。」

儘管遭逢挫敗並飽受批評，拉莫斯賽後不久即恢復冷靜，在「Instagram」對西班牙球迷溫情喊話，「很心痛，對你和對我都是，沒人會懷疑我們將重新站起，回到場上一試再試，有些人會離隊，有些人會加入，但我們都會用熱情和尊嚴，捍衛身上這件球衣，在輸球時，我更以身為西班牙人為榮。」