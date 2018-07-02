西班牙爆冷淘汰 陣前換帥不後悔

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-02 12:42 用LINE傳送

西班牙教頭耶羅(右)。 美聯社 「無敵艦隊」爆冷16強賽敗給俄羅斯，世足賽開踢前換帥成為眾矢之的，西班牙足協主席盧比亞萊斯（Luis Rubiales）並不後悔，強調這是必要的決定。

2010年世界盃冠軍，西班牙本屆在面對世界排名70的俄羅斯慘跌一跤，吞下對俄羅斯首敗，提前16強止步，世足前夕開除前教頭布洛佩特吉（Julen Lopetegui）是否成為主因也浮上檯面。

面對外界質疑聲浪，西班牙足協主席盧比亞萊斯強調，從不後悔撤換主帥，「這是基於責任、信任和價值的決定，而非對此運動發展上的考量。」

不過被問及是否會找回布洛佩特吉，盧比亞萊斯則語帶保留，表示接下來幾周將會審慎評估人選，但對於耶羅（Fernando Hierro）和教練團給予肯定。

「我們將會尋求對國家隊和協會而言的最佳人選。」盧比亞萊斯說，「我很自豪，且完全不責怪耶羅他的子弟兵在俄羅斯為國家所作出的表現。這是個痛苦的日子，但你深信他們的責任心和信念，現在唯一能做的就是向前看。」

耶羅也拒絕以陣前接掌帥印作為理由，「我在開賽兩天前接下重任，也承擔一切後果。如同所有西班牙人一樣，我們滿懷期待和夢想前進，卻也因未能達成百萬人期待而沮喪。」

對於外界認為西班牙應該改變承襲已久的Tiki-taka踢法，耶羅也反駁，「這是我們的踢法，也代表著我們。我們需要維持特色，奪冠前人們不也說我們踢法欠缺特色？」