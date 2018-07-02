延長賽罰丟12碼 克羅埃西亞PK險勝丹麥

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-02 05:12 用LINE傳送

克羅埃西亞靠著PK賽勝出。美聯社 小組賽3戰全勝的克羅埃西亞在16強遭到丹麥的強力考驗，兩隊在開賽前4分鐘先、後破門，但最後不僅延長賽難分難解，就連PK大戰也一路糾纏到第5點才分出勝負，克羅埃西亞終場以PK比數3：2驚險晉級，下一場的對手是地主俄羅斯。

丹麥開賽不到1分鐘就利用邊線球先馳得點，球拋擲到球門前，在後點的捷安森（Mathias Jorgensen）趁著禁區搶成一團亂，撿漏將球補進門內。

開賽僅1分鐘，丹麥（白色球衣）亂軍中破網，球員興奮慶祝。美聯社

丹麥的夢幻開局只持續了不到3分鐘就破滅，自家後衛兩次球門前清球沒處理好，球剛好滾到曼祖基奇腳下，他順勢射門、追平比數。

曼祖基奇只花了3分39秒的時間就為克羅埃西亞扳平，締造世界盃上最快追平球的紀錄，超越上一屆奈及利亞用3分52秒追平阿根廷所需的時間。

克羅埃西亞曼祖基奇（左）進球。美聯社

兩隊在開賽4分鐘內就踢成1：1平手，刷新世界盃最快紀錄，原紀錄為1988年奈及利亞和巴拉圭之戰的10分鐘，至於丹麥開賽58秒就破門，只能在世界盃史上排第12名，最快紀錄是2002年土耳其的11秒。

由於接下來在正規時間裡都未能再進球，丹麥和克羅埃西亞和稍早的西班牙、俄羅斯之戰一樣，同以1：1進入延長加賽。

克羅埃西亞在第117分鐘浪費一次絕殺的大好機會，雷比奇（Ante Rebic）單刀準備射入空門，雖然被捷安森從背後伸腳放倒，但主審給了一顆12碼罰球，可惜操刀的莫德里奇（Luka Modric）沒有把握住，讓守門員舒米切爾（Kasper Schmeichel）猜對方向抱住。

進入PK大戰，兩隊分別在第1點和第4點都被對方門將英勇擋下，丹麥第5點的約根森（Nicolai Jorgensen）也沒踢進，給了克羅埃西亞「賽末點」的契機，最後由拉基提奇（Ivan Rakitic）穩穩踢進，以3：2辛苦勝出。