udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

延長賽罰丟12碼 克羅埃西亞PK險勝丹麥

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
用LINE傳送

克羅埃西亞靠著PK賽勝出。美聯社
克羅埃西亞靠著PK賽勝出。美聯社
小組賽3戰全勝的克羅埃西亞在16強遭到丹麥的強力考驗，兩隊在開賽前4分鐘先、後破門，但最後不僅延長賽難分難解，就連PK大戰也一路糾纏到第5點才分出勝負，克羅埃西亞終場以PK比數3：2驚險晉級，下一場的對手是地主俄羅斯。

丹麥開賽不到1分鐘就利用邊線球先馳得點，球拋擲到球門前，在後點的捷安森（Mathias Jorgensen）趁著禁區搶成一團亂，撿漏將球補進門內。

開賽僅1分鐘，丹麥（白色球衣）亂軍中破網，球員興奮慶祝。美聯社
開賽僅1分鐘，丹麥（白色球衣）亂軍中破網，球員興奮慶祝。美聯社

丹麥的夢幻開局只持續了不到3分鐘就破滅，自家後衛兩次球門前清球沒處理好，球剛好滾到曼祖基奇腳下，他順勢射門、追平比數。

曼祖基奇只花了3分39秒的時間就為克羅埃西亞扳平，締造世界盃上最快追平球的紀錄，超越上一屆奈及利亞用3分52秒追平阿根廷所需的時間。

克羅埃西亞曼祖基奇（左）進球。美聯社
克羅埃西亞曼祖基奇（左）進球。美聯社

兩隊在開賽4分鐘內就踢成1：1平手，刷新世界盃最快紀錄，原紀錄為1988年奈及利亞和巴拉圭之戰的10分鐘，至於丹麥開賽58秒就破門，只能在世界盃史上排第12名，最快紀錄是2002年土耳其的11秒。

由於接下來在正規時間裡都未能再進球，丹麥和克羅埃西亞和稍早的西班牙、俄羅斯之戰一樣，同以1：1進入延長加賽。

克羅埃西亞在第117分鐘浪費一次絕殺的大好機會，雷比奇（Ante Rebic）單刀準備射入空門，雖然被捷安森從背後伸腳放倒，但主審給了一顆12碼罰球，可惜操刀的莫德里奇（Luka Modric）沒有把握住，讓守門員舒米切爾（Kasper Schmeichel）猜對方向抱住。

進入PK大戰，兩隊分別在第1點和第4點都被對方門將英勇擋下，丹麥第5點的約根森（Nicolai Jorgensen）也沒踢進，給了克羅埃西亞「賽末點」的契機，最後由拉基提奇（Ivan Rakitic）穩穩踢進，以3：2辛苦勝出。

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top