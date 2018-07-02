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無敵艦隊沉了！俄羅斯PK勝西班牙

聯合報 記者毛琬婷／綜合報導
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俄國PK勝西班牙。 （路透）
俄國PK勝西班牙。 （路透）

「無敵艦隊」西班牙在十六強淘汰賽碰上地主俄羅斯，西班牙先靠著烏龍球率先破門，隨後俄羅斯則以十二碼罰球追平，正規時間結束雙方戰成一比一平手，在卅分鐘的延長賽也無法越雷池一步，最終俄羅斯在ＰＫ賽以四比三淘汰西班牙，驚險挺進八強。

過去西班牙擁有對戰俄羅斯六連不敗的優勢，但過去西班牙在世足賽、歐洲盃遇上地主必敗。開賽第十二分鐘，西班牙獲得自由球機會，球開進來後西班牙球員拉莫斯與俄羅斯伊格尼許夫奇爭搶卡位，混亂中伊格尼許夫奇倒地，後腳跟碰到球，將球踢進自家球門，也因為這顆烏龍球西班牙取得一比○領先，這是本屆世足賽第十顆烏龍球，也是世足史第五十一顆。

烏龍瞬間 西班牙與地主俄羅斯十六強賽，俄羅斯伊格尼許夫奇（中）開賽十二分鐘擺烏龍...
烏龍瞬間 西班牙與地主俄羅斯十六強賽，俄羅斯伊格尼許夫奇（中）開賽十二分鐘擺烏龍，送西班牙一球。（法新社）

落後的俄羅斯在第四十分鐘獲得一次角球機會，球開進來後卻反彈到西班牙皮克的手上，俄羅斯獲得十二碼罰球機會，由久巴主罰破門，在第四十一分鐘將比數追平。

儘管西班牙擁有超過七成的持球率，射門機會也遠比俄羅斯多，不過總是欠缺臨門一腳。在正規九十分鐘仍無法分出勝負，兩隊進入延長賽，這也是本屆世足賽首次延長賽，經過卅分鐘的延長賽雙方仍僵持不下，也進入本屆世足賽首次的ＰＫ賽。

ＰＫ賽由西班牙率先操刀，前兩輪兩隊上陣的球員都順利踢進，第三位上陣的西班牙科克卻遭俄羅斯門將阿金費耶夫擋下，反觀俄羅斯四名球員上陣操刀十二碼都順利罰進，落後一球的西班牙第五球踢進才能祈禱俄羅斯最後一球不進，不過沒能罰進，也宣告西班牙落敗，西班牙仍無法闖過地主魔咒，止步十六強。

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