阿根廷41分鐘迪馬里亞長射破門 半場1:1追平法國

阿根廷迪馬里亞進球。 擷圖自FIFA官網

先發球員3D動畫

開賽第13分鐘,法國10號姆巴佩(Kylian Mbappe)在禁區阿根廷球員在後犯規,裁判裁罰12碼球,法國格里茲曼(Antoine Griezmann)主罰踢進,法國1:0領先。

上半場第41分鐘,阿根廷迪馬里亞(Angel Di Maria)在禁區外長射進門,追平比數1:1。

Half-Time: #ARG 1-1 #FRA

What A Beautiful Equaliser By Angel Di Maria! GOAL Of The Tournament. 💪🙏



Come On #Argentina. Game On. 🙏💪👏 #ARGFRA #FRAARG #WorldCup #ArgVsFra #Messi #DiMariapic.twitter.com/ggmgJp33v1