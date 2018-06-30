阿根廷41分鐘迪馬里亞長射破門 半場1:1追平法國

聯合新聞網 文字直播 2018-06-30 22:49 用LINE傳送

阿根廷迪馬里亞進球。 擷圖自FIFA官網

《賽況報導》

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開賽第13分鐘，法國10號姆巴佩(Kylian Mbappe)在禁區阿根廷球員在後犯規，裁判裁罰12碼球，法國格里茲曼(Antoine Griezmann)主罰踢進，法國1:0領先。

上半場第41分鐘，阿根廷迪馬里亞(Angel Di Maria)在禁區外長射進門，追平比數1:1。

格里茲曼罰進12碼球。 擷圖自FIFA官網

開賽13分鐘，法國姆巴佩(左)被阿根廷球員從後鏟球。 路透

梅西(左)對抗法國。 路透

《賽前報導》

2018年世界盃足球賽30日進入16強賽程，首戰就是阿根廷對上法國的精采好戲。阿根廷從小組出線雖然驚險萬分，不過當家球星梅西（Lionel Messi）表示，仍對球隊充滿信心，相信能夠再度度過難關。

「我們遭遇了很多痛苦，這是一個艱難的處境，晉級當然會對我們所有人帶來巨大的安慰，」梅西說，「我們知道這將會是困難的，我們已經達到了我們的階段性目標，接下來對上法國，我們非常有信心，相信我們能夠闖過這一關。」

曾在1978、1986年兩度摘冠的阿根廷，過去與法國在國際賽11度交手，取得6勝2負3和的對戰優勢，其中曾兩度在世足賽中交手，不過已是40年前，都由阿根廷收下勝利。不過阿根廷在本屆世足賽分組賽表現不如預期，在驚濤駭浪中晉級。

法國在分組賽2勝1和，以分組第一之姿晉級16強，「高盧雄雞」陣容完整、球星如雲，冠軍呼聲不低。儘管本屆世足賽梅西至今僅踢進一球，法國隊仍不敢大意，認為梅西是他們晉級八強的最大阻礙。

「梅西是名偉大的球員，」後衛金彭貝（Presnel Kimpembe）說，「在這個地球上，沒有人能找到單獨防守梅西的方法，我們必須協防，而且表現得更像一個團隊。」

梅西在西甲巴塞隆納的隊友烏姆蒂蒂（Samuel Umtiti）則表示，想要防守梅西非常困難，但仍會盡可能地嚴防他，「不過阿根廷不只有梅西，他們的鋒線實力很強，中場也有像巴內加（Ever Banega）這樣的球員，這將會是場艱難的比賽。」