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本屆最令人期待 梅西、C羅對決有機會8強上演！

世界日報 體育新聞組╱綜合報導
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阿根廷與葡萄牙若過關，梅西(左)、C羅(右)八強將正面對決，想必也是球迷最期待的...
阿根廷與葡萄牙若過關，梅西(左)、C羅(右)八強將正面對決，想必也是球迷最期待的戲碼。 美聯社

2018年世足賽進入淘汰賽階段，一場球王之爭的巔峰對決，有可能會在八強登場。若同處上半區的阿根廷葡萄牙與會師八強，梅西（Lionel Messi）與C羅納度（Cristiano Ronaldo）就將展開他們在世足賽場的首次正面交鋒。

就算對足球毫無興趣，恐怕也不會不知道梅西與C羅納度是何許人物。近年來的國際足壇，幾乎就是一部關於這兩位巨星的傳奇史。在長達10年的瑜亮之爭中，誰是真正的「球王」，始終是一個無法達成統一的話題。

本屆世足賽前兩輪小組賽中，梅西淪為陪襯，當C羅在葡萄牙首戰中上演帽子戲法時，阿根廷被新軍冰島逼平，梅西還罰失點球；當C羅的唯一進球幫助葡萄牙取得第二場勝利時，阿根廷以0：3慘敗於克羅埃西亞，沒有存在感的梅西傳球次數甚至不如守門員。

但梅西終於在第三輪證明了自己的價值，率先攻入一球，帶領幾乎已折斷翅膀的「潘帕斯雄鷹」飛進淘汰賽，總算是扳回些許顏面。

在期待著這兩大巨星對決的同時，一般預測都是阿根廷與葡萄牙各自以小組第一身分出線；也許是天意，在阿根廷陷入絕境，最多以小組第二身份晉級時，C羅在小組賽最後一戰中鬼使神差地罰失點球，致使葡萄牙無緣獲勝而成為小組第二，兩隊依然進入同一半區。

俄羅斯之行，或許就是31歲的梅西和33歲C羅的最後一屆世足賽。如果雙方真的相遇八強，這次對決就將是球迷引頸期盼已久、世足賽舞台上球王之爭。

梅西C羅阿根廷葡萄牙

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