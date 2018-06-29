孫興慜踢出轉會曼聯行情 亞洲球隊與世界一流仍有差距

世界日報 體育新聞組／綜合28日電 2018-06-29 17:35 用LINE傳送

在俄羅斯舉行的2018世足 賽中，包括日本 、南韓、沙烏地阿拉伯以及伊朗 都曾拿下勝利，南韓甚至在小組賽最後一戰以2比0爆泠擊敗衛冕冠軍德國隊，成為亞洲第一支在世足賽中擊敗德國的球隊；即使如此，亞洲球隊中仍只有日本勉強進入16強，南韓則無法取得晉級門票，凸顯亞洲足球與世界一流水平仍有較大差距。

南韓爆冷踢贏德國，國內球迷欣喜若狂，但嚴格來說亞洲球隊離世界一流仍有差距。 美聯社

四年前巴西世足賽，四支亞洲球隊累計9負4和，以難堪的0勝全數慘遭淘汰，今年有日本進入16強，比上屆有所進步；然而，此次世足賽也暴露了亞洲足球存在的許多痼疾。

伊朗堅持「鐵桶陣」

在與歐美強隊的對話中，亞洲球隊因自身整體實力的客觀不足，在防守戰術上大做文章本無可厚非，例如伊朗隊在比賽中，就把這一戰術發揮到極致；他們在與西班牙隊一戰中，被稱為「用生命在防守」。

雖然部分球迷和媒體不屑他們的「鐵桶陣」，但這恰恰是他們防守戰術代表亞洲最高水平的體現。

南韓「球風髒」不怕顧人怨

南韓用鐵血防守證明了沒有不可能，主將孫興慜更踢出轉會行情。 美聯社

南韓隊前兩場比賽的犯規率高居32強之首，一時間各種針對南韓隊「球風髒」的評論鋪天蓋地，但犯規卻是足球戰術的重要組成部分。

南韓球星孫興慜 在與德國隊對壘時的出色表現，更使他成為轉會市場的熱門球星，英超豪門曼聯就計畫簽下他，據估計轉會費可望達7000萬歐元(約合8100萬美元)。

日本沒放棄「傳控」看家法寶

至於在本屆世足賽「傳控無用論」的輿論下，日本足球卻沒有放棄自己的「傳控」看家法寶；以對陣塞內加爾一戰為例，日本隊的控球率比對手足高出13%，成功傳球368次，比對手多111次，絕非一兩個球星可做到的，這是日本隊全隊眾志成城、用集體超強的跑動取得的勝利。

儘管如此，亞洲球員的個人技術能力與歐美球員仍有不小差距，在身體力量上則不如非洲球員。亞洲球員的優勢是速度、跑動積極和戰術意識，如果不把自己的特點發揮到極致，亞洲球隊要取得突破絕非易事。