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非洲世足全遭淘汰 名將德羅巴點出倒退警訊

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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本屆世界盃非洲球隊全在小組賽遭到淘汰，其中塞內加爾只輸日本2張黃牌就能晉級，是最...
本屆世界盃非洲球隊全在小組賽遭到淘汰，其中塞內加爾只輸日本2張黃牌就能晉級，是最接近的一隊。 美聯社

塞內加爾確定出局後，本屆世界盃非洲球隊全在小組賽遭到淘汰，是36年來第一次，象牙海岸名將德羅巴（Didier Drogba）指出，「這是一大倒退。」

5支非洲球隊中，埃及摩洛哥奈及利亞突尼西亞都提前出局，塞內加爾雖在小組積分、淨勝球數與日本相同，但因黃牌較多遭淘汰，非洲自1982年阿爾及利亞、喀麥隆在小組賽出局後，每屆至少有一隊進入16強，今年這項紀錄遭中斷。

歐美列強佔據榜單，本屆世界盃16強中，有10支是歐洲球隊，追平史上最高，德羅巴表示：「非洲有一天會再度重返榮耀，不過我們必須好好思考，如何面對這些競爭。」

非洲球隊在本屆世界盃合計15場出賽，只拿下3勝，分別是突尼西亞擊敗巴拿馬、奈及利亞擊敗冰島、塞內加爾擊敗波蘭，但吞下10次敗仗，埃及在小組賽三場全輸，摩洛哥則靠逼平西班牙而拿下1分積分。

德羅巴雖認為這是非洲足球的倒退，但也說這是一個轉機，「非洲球隊跟協會或許該重新思考接下來的策略，下一屆世界盃真正想要的是什麼？我們有潛力，也有發展的資金，不過除此之外，我們還需要像歐洲、南美球隊般的穩定性及架構。」

塞內加爾雖然拿下4分積分是非洲球隊最多，但在小組因公平競賽分落後，排名第三，總教練西塞（Aliou Cisse）表示：「我們沒有晉級是因為沒有資格，公平競賽本來就是這項競賽的規則之一，必須尊重，我們雖然希望以別種形式遭淘汰，不過規定就是這樣。」

塞內加爾突尼西亞奈及利亞埃及摩洛哥

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