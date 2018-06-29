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日本拖延戰術挨轟 教頭：晉級世足16強唯一方法

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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日本為了晉級最後10分鐘採拖延戰術，引來外界批評不積極取勝，日本教頭則表示別無他...
日本為了晉級最後10分鐘採拖延戰術，引來外界批評不積極取勝，日本教頭則表示別無他法。 美聯社

日本昨晚以0：1落後給波蘭，另一邊塞內加爾也以同樣比數落後，最後10分鐘總教練西野朗決定放手一搏，怕再被進球而採取拖延戰術，西野朗稱其為「困難而危險的狀況」，最終靠黃牌數量較少晉級世界盃足球賽16強，卻引來外界批評不積極取勝。

日本在積分、淨勝球都與塞內加爾相同下，根據「公平競賽」規則，日本因黃牌比塞內加爾少2張而取得16強門票，但比賽後段為了不再掉球，日本選擇在後場傳球拖延時間，避免波蘭取得進攻機會，觀眾席上響起一片噓聲，BBC也稱其為「心理上難以接受」的比賽。

西野朗表示：「我們也不希望在比賽中落後，要靠其他球隊的賽況才能晉級，我不滿意我們比賽的狀況，但我們想要晉級16強，這是當時唯一的方法。」日本的消極進攻建立在阻止波蘭進球，也要祈禱另一場塞內加爾不再進球，不然就會在淨勝球上落敗。

西野朗也承認，下半場換上長谷部誠時，就是要透過他告訴全隊一個觀念，「不要冒險、不要吞牌」，西野朗表示：「如果我們再丟1球變成0：2怎麼辦？我們最終晉級了，所以這應該是個好的決定。」

根據BBC統計，從第80分鐘開始，日本就鮮少進入波蘭的半場，而波蘭只有兩次靠近禁區的攻擊，都沒有起太大作用，而最後5分鐘球權更是集中在中場三分之一左右的地方，占了86.5%。

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