兩隊都無意當分組第一 比利時1：0擒英格蘭

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-29 04:08 用LINE傳送

比利時亞努扎依漂亮破門。美聯社 英格蘭與比利時的G組龍頭之爭，被喻為一場「誰都不想贏的比賽」，兩隊收斂前兩戰各進8球的瘋狂火力，比利時在第51分鐘由亞努扎依（Adnan Januzaj）左腳遠射破門，終場以1：0擊敗英格蘭，站上分組第一，落敗的英格蘭收下相對容易的16強籤表。

G組踢完前兩輪已大勢底定，英格蘭和比利時強勢輾壓對手，各自先取2勝、6分積分，確定晉級16強；兩隊今天交鋒，這場「英超內戰」將決定誰是分組第一，問題在於G組第一將進入強敵如雲的上半籤，晉8強可能遭遇超級強隊巴西，G組第二的8強對手則是瑞士或瑞典，過關機會相對較高，也讓兩隊此役不見得非贏不可。

兩隊不約而同都讓多數主力休兵，英格蘭更換8名先發，比利時更是一口氣換了9人，包括英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）和有傷在身的比利時「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）都未排進先發，而兩人各以5記和4記進球在金靴之爭排名前二。

英格蘭教頭紹斯蓋特（Gareth Southgate）對此說得老實，「球員今天出賽，接著在3天後出戰淘汰賽，那就存在受傷風險，做出陣容調整完全不需考慮。」

兩隊在小組賽前兩戰各進8球，此役雙雙未排出最佳陣容的狀況下，火力四射的進攻大戰並未上演，上半場戰成0：0平手，直到第51分鐘才由亞努扎依在右側起左腳遠射破門，這一球也讓比利時站上分組第一。

另一場無關晉級的G組賽事，由突尼西亞以2：1擊敗巴拿馬，突尼西亞收下暌違40年的世界盃勝利，首度闖蕩世界盃的巴拿馬則以3戰全敗收場。