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替補來搶戲 瑞士「和平」晉級

聯合報 記者婁靖平／綜合報導
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哥斯大黎加康貝爾（左二）在禁區被犯規，球隊也獲得十二碼罰球的機會。 （美聯社）
哥斯大黎加康貝爾（左二）在禁區被犯規，球隊也獲得十二碼罰球的機會。 （美聯社）

瑞士在世界盃足球賽Ｅ組對決哥斯大黎加，下半場兩次換人，成為二比二和局收場的關鍵；六十九分鐘替補上陣的德米奇踢進第二球，而六十分鐘出場的札卡里亞，則因犯規「助攻」對手取得罰球、再度追平的機會。

瑞士在開賽第卅一分鐘靠澤麥利破門取得領先，哥斯大黎加則在第五十六分鐘、以華生的頭錘進球扳平。

第五度參賽的哥斯大黎加，在二○一四年演出驚奇，直闖八強，但本屆前兩戰分別以○比一輸給塞爾維亞、○比二敗給巴西，直到昨天才踢進第一球，也使得本屆參賽的卅二隊都有進球紀錄。

下半場第六十分鐘開始，瑞士頻頻更換陣容，德米奇上場不到廿分鐘，就替球隊建功，在第八十八分鐘踢進第二球，眼看就要迎接勝利，但同樣是替補上場的札卡里亞，卻在傷停補時階段送給對手契機。

札卡里亞的犯規，讓哥斯大黎加在第九十三分鐘獲得十二碼罰球，這球雖被門將索默撲到，但球掉下來時打到他的後腦、彈進球門；瑞士下半場從領先到終場和局，都是替補球員當「主角」。

雖在最後時刻被追平，但瑞士仍以分組第二晉級，總教練佩特科維奇說：「十六強是我們的最低目標，現在我們要把精力集中在下一個階段。」

哥斯大黎加沒續寫黑馬傳奇，總教練拉米瑞茲認為，「對手太強大，我們和世界第二（巴西）、第六（瑞士）同組，踢得算不錯了」。

瑞士哥斯大黎加巴西

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