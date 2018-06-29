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煮茶論戰／德要射不射…急起來卻亂射

聯合報 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授）
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世足賽德國隊爆冷被淘汰。（路透）
世足賽德國隊爆冷被淘汰。（路透）

上屆冠軍德國輸給南韓，是他們第一次輸給亞洲球隊，這是一件不可思議的事，讓全世界的專家跌破眼鏡，在足球場上就是「屢攻不下必有後患」，這場輸球他們可以說是敗在自己。

德國對到南韓，大家原本認為贏個兩、三球是綽綽有餘，沒想到卻跟南韓踢得非常辛苦，主要是他們在防守球員面前控球、導球太多，一直在防守者面前玩球，浪費了太多時間，維持比較傳統的打法，可說戰術錯誤。

即使壓著人家打也要有方法，但是德國都不起腳射門，當然沒辦法進球，直到傷停補時被進球，急了才開始長射，但已經來不及了，太急於想得分也造成傳球頻頻失誤、處理球不夠穩定。

「太極虎」最大的特色就是跑不死，這會給對手製造很多壓力，只要德國一拿到球就靠近，讓他們射門受影響。南韓的攻擊性防守對德國也有用出來，加上他們展現出高度自信心和專注力，把潛能都發揮出來了。

德國能在上屆世足賽奪冠，主要靠兩翼吊中，由頭錘破門，但今年卻沒採同樣的策略。對上南韓一戰，德國雖然也有機會進球，但沒有把握住，同時南韓的守門員表現十分出色，有目共睹。

這場比賽是世足賽第一次有亞洲球隊擊敗德國，今年五支亞洲球隊參賽，每隊都有拿到積分，澳洲雖然沒贏也有和局，這非常不簡單。

德國世足

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