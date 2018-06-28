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米納下半場頭錘建功 哥倫比亞1：0塞內加爾

聯合報 記者婁靖平╱即時報導
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上半場踢完，塞內加爾與哥倫比亞皆無建樹，暫時以0：0僵持不下。 美聯社
上半場踢完，塞內加爾與哥倫比亞皆無建樹，暫時以0：0僵持不下。 美聯社

下半場戰況

下半場開踢，掌握較多球權的哥倫比亞終於找到機會，第74分鐘透過一次精彩的小組配合，由米納(Yerry Mina)頭錘建功，為哥倫比亞取得1：0領先塞內加爾

上半場戰況

世界盃足球賽H組，今晚10點由塞內加爾對戰哥倫比亞，上半場踢完，兩隊皆無建樹，暫時以0：0僵持不下。

塞內加爾分組賽前兩戰分別以2：1擊敗波蘭、2：2與日本踢和，4分積分在手，賽前和日本並列排頭，此戰只要不輸，便可拿到16強門票，總教練西塞說：「只需要1分就可晉級，這就是我們的目標。」

除了塞內加爾，非洲國家在本屆世足賽另有奈及利亞、突尼西亞、摩洛哥、埃及參加，但4隊已先後遭淘汰，塞內加爾成為唯一的希望。

而哥倫比亞在分組前兩戰以1：2輸給日本、3：0勝波蘭，拿到3分積分，今晚比賽必須贏球才能晉級，若與塞內加爾踢和，得靠日本輸球才有機會。

哥倫比亞也知道情勢不利，門將歐斯匹納（David Ospina）賽前說：「我們是分組第3，若這一場不勝，我們就要回家了。」

哥倫比亞球星「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）此戰先發，但在第31分鐘因傷提前退場，由穆里爾（Luis Muriel）入替。

上半場哥倫比亞只有1次射門機會，塞內加爾攻勢較多，4次嘗試射門，僅有兩次射正。

塞內加爾哥倫比亞J羅

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