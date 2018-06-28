德國被南韓進2球 胡梅爾斯：下半場亂了套

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-28 08:50 用LINE傳送

德國後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）表示，球隊下半場完全亂了套，過往對球控制的紀律完全消失。 美聯社

德國 隊0：2被給南韓，在今年世界盃足球賽提前出局，後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）表示，球隊下半場完全亂了套，過往對球控制的紀律完全消失。

德國首戰0：1敗給墨西哥時，胡梅爾斯就曾跳出來直批球隊欠缺防守意識，後防常常只剩他與博阿騰（Jerome Boateng），下一戰雖以2：1擊敗瑞士，看來稍有好轉，不過昨晚在博阿騰累積兩黃牌缺賽下，給了南韓11次射門、5次射正的機會，並在補時階段連進2球。

胡梅爾斯表示：「我們在第65分鐘後，一切都亂了套，離開該有的防守位置，陣型也都跑掉，如果我在第86分鐘能夠進球，我們現在會是開心的一方，不過如今只剩下苦澀。」

德國在第86分鐘由厄齊爾（Mesut Ozil）啟動攻勢，從右路高吊球至禁區，胡梅爾斯掌握好門前位置直接頭槌，但打飛偏高，德國錯失先得分機會。胡梅爾斯表示：「我們直到比賽結束前都相信自己，就算是0：1落後，我們都試著扭轉局勢，不過始終沒能打進球門。」

德國後防狀況有多差？2014年巴西世界盃德國踢了7場，只掉4球，也靠著堅實的防守拿下大力神盃，今年在小組賽出賽3場就已掉了4球，也成為繼義大利、西班牙後，連續三屆世足衛冕軍在小組賽提前出局。

胡梅爾斯認為，跟四年前相比，其他球隊更懂得如何防守德國隊，不過自家球隊確實狀況不佳，「我們有很多地方需要加強，上一場踢得比較好的比賽，應該是2017年秋天了。」