udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

卡通「辛普森家庭」開釋 葡萄牙、墨西哥將進決賽

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
用LINE傳送

2018年世界盃誰來爭冠？美國經典卡通「辛普森家庭」有開釋，早在1997年播出的劇情中就預言，葡萄牙和墨西哥將是本屆決賽上的兩位主人公。

辛普森家庭自1989年播出至今，2000年的某一集中安排川普（Donald Trump）當選美國總統，隨著川普在2016年入主白宮，惡搞劇情竟在16年後於現實成真，也掀起更多網友投入挖掘出辛普森家庭中暗藏的其他預言，像是1998年的劇情中出現迪士尼併購福斯、2004年提到玩具反斗城倒閉，都在2017年預言命中，2010年的劇情提到美國冰壺隊在冬季奧運擊敗瑞典奪金，也在2018年平昌冬奧兌現。

世界盃熱戰之際，網友也嘗試從辛普森家庭中找出蛛絲馬跡，而1997年播出的劇情中，葡萄牙和墨西哥在一場足球決賽遭遇，主角荷馬說著：「如果葡萄牙沒贏，我會死」，這段劇情就讓網友深信正是在預言2018年世界盃。

儘管卡通裡並未點名背景為哪一年，但關鍵在於劇情提到墨西哥球員與一群身著火辣的女性一起泡澡，正好與墨西哥隊被爆出9名球員在出征世界盃前舉辦性愛派對不謀而合。

辛普森家庭的預言被挖出後，不僅網友熱烈討論，葡萄牙網路媒體Economia Online報導，連線上投注網站William Hill Betting都提醒賭客，決賽葡萄牙對決墨西哥的投注賠率將從1賠500下修到1賠33。

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top