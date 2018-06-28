卡通「辛普森家庭」開釋 葡萄牙、墨西哥將進決賽

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-28 08:10 用LINE傳送

2018年世界盃誰來爭冠？美國經典卡通「辛普森家庭」有開釋，早在1997年播出的劇情中就預言，葡萄牙和墨西哥將是本屆決賽上的兩位主人公。

辛普森家庭自1989年播出至今，2000年的某一集中安排川普（Donald Trump）當選美國總統，隨著川普在2016年入主白宮，惡搞劇情竟在16年後於現實成真，也掀起更多網友投入挖掘出辛普森家庭中暗藏的其他預言，像是1998年的劇情中出現迪士尼併購福斯、2004年提到玩具反斗城倒閉，都在2017年預言命中，2010年的劇情提到美國冰壺隊在冬季奧運擊敗瑞典奪金，也在2018年平昌冬奧兌現。

世界盃熱戰之際，網友也嘗試從辛普森家庭中找出蛛絲馬跡，而1997年播出的劇情中，葡萄牙和墨西哥在一場足球決賽遭遇，主角荷馬說著：「如果葡萄牙沒贏，我會死」，這段劇情就讓網友深信正是在預言2018年世界盃。

儘管卡通裡並未點名背景為哪一年，但關鍵在於劇情提到墨西哥球員與一群身著火辣的女性一起泡澡，正好與墨西哥隊被爆出9名球員在出征世界盃前舉辦性愛派對不謀而合。

辛普森家庭的預言被挖出後，不僅網友熱烈討論，葡萄牙網路媒體Economia Online報導，連線上投注網站William Hill Betting都提醒賭客，決賽葡萄牙對決墨西哥的投注賠率將從1賠500下修到1賠33。