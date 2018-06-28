德國世足出局當砲灰 厄齊爾與球迷當眾開吵

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-28 08:00 用LINE傳送

德國的世界盃衛冕之旅踢到鐵板，以0：2遭南韓上演冷門秀後，上屆冠軍被踹下16強列車，檢討聲浪不斷，尤其大賽當前卻被捲入政治爭議、場上表現也如遊魂的厄齊爾（Mesut Ozil）更成眾矢之的，賽後還被直擊在場邊與球迷開吵，場面相當難堪。

德國止步小組賽，此役重返先發陣線的厄齊爾遭受砲火最為猛烈，網友稱他是「史上最懶球員」，推特上充斥著希望他退休的呼聲，「他們應該強迫厄齊爾退休」、「厄齊爾真的應該從足壇退休，他看起來對足球一點都不感興趣。」還有球迷散場時接受媒體訪問，被問到德國出了什麼問題，答案直接說出「Mesut Ozil」。

引起關注的畫面出現比賽結束瞬間，厄齊爾在離場時失望扔出護腕，面對場邊朝著他咆哮的德國球迷，他怒氣沖沖回應，幾名德國隊教練、人員拉住厄齊爾，也制止球迷繼續謾罵，避免事端擴大。

外界將砲火對準厄齊爾，但德國教頭勒夫（Joachim Low）在賽後記者會上強調，厄齊爾不是德國兵敗世界盃的唯一原因，「好幾名球員沒有表現出應有水準，不只是厄齊爾。」球員表現不佳，勒夫一肩扛責，「這是我應該負起的責任，但我依然認為這是一支好球隊。」