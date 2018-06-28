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巴西2：0淘汰塞爾維亞 連13屆收晉級資格

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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巴西保林尼歐挑球入網。美聯社
巴西保林尼歐挑球入網。美聯社
德國前腳才剛出局，另一強權巴西拒絕步上後塵，今天以2：0擊敗塞爾維亞，以2勝1和、積分7分收下E組第一，連續10屆世界盃在小組封王、連續13屆通過分組賽考驗，為目前仍延續中的最長紀錄，「森巴軍團」將在16強遭遇F組第二墨西哥

塞爾維亞需要贏球才能取徑16強，但全場10次射門僅1次射正，並未帶給巴西太大威脅，反觀只需踢和就能晉級的巴西，在第36分鐘庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）的長傳送到禁區門前，保林尼歐（Paulinho）單刀起腳，越過門將後破門，先將壓力丟給塞爾維亞。

第68分鐘輪到內馬爾（Neymar）的傳球建功，席瓦（Thiago Silva）頭錘助巴西取得2：0領先，他也以33歲又278天之齡，成為巴西隊史上在世界盃第二老的進球球員。

巴西席瓦慶祝進球。美聯社
巴西席瓦慶祝進球。美聯社

保林尼奧踢進個人在世界盃的第一顆進球，獲選為單場最有價值球員，談到與庫蒂尼奧的「巴塞連線」，他歸功於隊友的傳球到位，「這是我們戰術的一部分，庫蒂尼奧是最棒的球員之一，他的傳球太棒了。

席瓦則提到，這場比賽並不像看起來那麼輕鬆，塞爾維亞一度有機會扳平，幸好巴西把握住角球機會，擴大領先優勢，而最終收下小組第一也帶給團隊許多正向力量。

巴西首戰遭瑞士逼和後，接下來面對哥斯大黎加和塞爾維亞都以2：0獲勝，重新穩住陣腳收下分組第一，向各界宣告這支五屆冠軍隊伍已經做好準備。

巴西塞爾維亞庫蒂尼奧墨西哥

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